Steuerverwaltung Solothurn Neues zum «Fall» Gehrig: Es ist immer noch ein personalrechtliches Verfahren hängig Der Abgang des früheren Chefs des Solothurner Steueramts vor eineinhalb Jahren beschäftigt Politik und Verwaltung nach wie vor. Mit Marcel Gehrig musste damals auch eine weitere Kadermitarbeiterin gehen, zu dieser Entlassung ist immer noch ein Rechtsstreit hängig.

Urs Moser 04.02.2021, 05.00 Uhr

Der Abgang des ehemaligen Chefs des Solothurner Steueramts im Juni 2019 beschäftigt Politik und Verwaltung bis heute.

Es war die aufsehenerregendste Personalie in der Solothurner Verwaltung im Jahr 2019: Im Juni musste Marcel Gehrig, der damalige Chef des Steueramts, seinen Posten von einem Tag auf den anderen räumen. Die politische Aufarbeitung des «Falls» dauert bis heute an. Wie nun bekannt wird, ist im Zusammenhang mit der damaligen Freistellung einer weiteren Kadermitarbeiterin der Steuerverwaltung nach wie vor ein Rechtsstreit hängig.

Einer, der sich regelrecht in die Sache reingebissen hat, ist Rechtsanwalt und SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann aus Kriegstetten. Er versucht mit allen Mitteln Transparenz zu den damaligen Vorgängen im Steueramt zu schaffen, auch auf dem gerichtlichen Weg. Bekannt wurden auf seine Intervention hin die ausgehandelten Modalitäten für die Trennung vom Amtschef «im gegenseitigen Einvernehmen»: Gehrig erhielt bei sofortiger Freistellung eine Lohnfortzahlung bis Ende Jahr und eine Abgangsentschädigung von 40'000 Franken.

Möglich wäre in so einem Fall eine Abgangsentschädigung von maximal einem Jahresgehalt. Dass es bei einem Bruchteil davon blieb, lässt nur vermuten, dass es nach zehn Jahren tadelloser Amtsführung wohl gröbere Ungereimtheiten gegeben haben muss.

Das geheime Dokument gibt es gar nicht

Dazu erfährt man aber auch in der Beantwortung einer neuen Anfrage von Rémy Wyssmann, der die Rechtmässigkeit der Auszahlung einer Abgangsentschädigung in Frage stellt, nichts Näheres. Über die Interessenabwägung des Regierungsrats zur Abgangsentschädigung seien die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats und die Chefin der kantonalen Finanzkontrolle mündlich orientiert worden, führt der Regierungsrat aus. Wortprotokolle würden über die Regierungsratsdiskussionen aber nicht geführt. Will heissen: Das Dokument, zu dessen Herausgabe nach wie vor ein Schlichtungsverfahren bei der Datenschutzbeauftragten hängig ist, existiert gar nicht.

Für Kantonsrat Wyssmann bestätigt sich damit bloss sein Verdacht:

«Eine Interessenabwägung, wie sie gesetzlich vorgeschrieben wäre, gab es gar nicht. Es wurde einfach ins Blaue gezahlt.»

Neues gibt es nun immerhin zu einem anderen Punkt: Bereits eine Woche vor dem Abgang des Amtschefs war auch das Arbeitsverhältnis mit einer ihm unterstellten Abteilungsleiterin aufgelöst worden, die ebenfalls per sofort freigestellt wurde. In diesem Fall kann jedoch von einer Trennung «im gegenseitigen Einvernehmen» offensichtlich nicht die Rede sein, denn wie aus der Beantwortung der Anfrage von Kantonsrat Wyssmann nun hervorgeht, ist hier bis heute ein personalrechtliches Verfahren hängig.

Es wird keine Arbeit mehr geleistet und kein Lohn mehr bezahlt

Was nun bestätigt ist, liess sich dadurch vermuten, dass sich die betreffende Abteilungsleiterin in den einschlägigen Berufsnetzwerken nach wie vor als Mitarbeiterin der Solothurner Steuerverwaltung vorstellt und ihr dortiger Posten auch nach eineinhalb Jahren erst ad interim neu besetzt ist.

Letzteres habe allerdings nichts mit dem laufenden Verfahren zu tun, sagt die Regierung. Die Leitung der Abteilung Dienste sei vom neuen Chef des Steueramts deshalb nicht neu besetzt worden, weil sie reorganisiert werde und allfällige administrative Neuzuweisungen nach dem Abschluss dieser Arbeit vorgenommen würden. Das sei auch bei anderen Neuorganisationen so gemacht worden und üblich.

Was bedeutet es aber nun, wenn ein personalrechtliches Verfahren in der Sache nach wie vor hängig ist? Ist die in die Wüste geschickte Mitarbeiterin etwa formell weiterhin beim Kanton angestellt und erhält bis zum heutigen Tag ihren Lohn ausbezahlt? Aus den Ausführungen zur Anfrage Wyssmann geht das nicht hervor. Kantonsrat Wyssmann vermutet es, Personalamt-Chef Urs Hammel widerspricht aber auf Nachfrage: «Das Arbeitsverhältnis mit der erwähnten Abteilungsleiterin wurde aufgelöst. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bedeutet, dass keine Arbeit mehr geleistet wird und dass keine Lohnzahlung mehr erfolgt.»