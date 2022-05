Steuersenkungsvorlage Knapp 400 Stimmen machen den Unterschied: Das sind die Reaktionen auf das Ja zum Gegenvorschlag Rémy Wyssmann, Initiator der «Jetz si mir draa»-Steuersenkungsinitiative, Hardy Jäggi, Co-Präsident der kantonalen SP, und Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands, reagieren auf das Abstimmungsresultat. Urs Moser Jetzt kommentieren 15.05.2022, 18.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Initianten reklamieren für sich mehr als einen Achtungserfolg

42 Prozent Ja-Stimmen, das sei mehr als nur ein Achtungserfolg, sagte «Jetz si mir draa»-Initiant Rémy Wyssmann am Sonntag. Schliesslich sei man gegen das ganze Polit-Establishment und eine massive Behördenpropaganda angetreten. In vielen Gemeinden hatte der Gemeinderat die Bevölkerung zu einem Nein zur Initiative aufgerufen und vor den verheerenden Folgen für die Gemeindefinanzen gewarnt.

Rémy Wyssmann, Initiator der «Jetz si mir draa»-Steuersenkungsinitiative. Bruno Kissling

Obwohl sich die Kampagne für die Initiative auch entschieden gegen den Gegenvorschlag gerichtet hatte (unter anderem wegen der Begrenzung des Pendlerabzugs), sah sich Wyssmann am Sonntag eigentlich sogar auf der Siegerseite.

Immerhin komme nun ein Teil der Solothurner Bevölkerung dem Ziel einer Steuerbelastung auf dem Niveau des schweizerischen Durchschnitts deutlich näher.

Und ohne die Initiative wäre es auch nicht zu diesen Steuerentlastungen im Gegenvorschlag gekommen, ist Wyssmann überzeugt.

Nun nehme man Finanz­direktor Peter Hodel beim Wort, der vor der Abstimmung weitere Steuersenkungsschritte in Aussicht gestellt hatte. Wenn die Regierung ihrer Standortstrategie treu bleiben wolle, müssten nun weitere Steuerentlastungen schnell angegangen werden.

Man werde «den Stachel im Fleisch» von Regierung und Parlament bleiben, verspricht Rémy Wyssmann. Das heisst: Nun sollen die sogenannten Zwillingsinitiativen vorangetrieben werden, um dafür zu sorgen, dass es keine Kompensationsmassnahmen für die am Sonntag beschlossenen Entlastungen durch höhere Steuern etwa für Hauseigentümer mit höheren Katasterwerten gibt.

Erleichtert, dass Versprechen eingelöst werden kann

Im Stadtcafé in der Solothurner Altstadt hat man gestern lange gezittert. Dort hatte sich das Komitee versammelt, das gegen die «Jetz si mir draa»-Initiative und für den Gegenvorschlag warb. Grosse Erleichterung dann, als das letzte Resultat aus Biberist eintraf.

Hardy Jäggi, Co-Präsident der kantonalen SP. Patrick Luethy

Dass es nur zum hauchdünnen Ergebnis reichte, führt Hardy Jäggi, Co-Präsident der kantonalen SP und Gemeindepräsident von Recherswil, hauptsächlich auf zwei Faktoren zurück: Zum einen seien neben den Entlastungen für untere Einkommen und Familien mit der Begrenzung des Pendlerabzugs und der im Raum stehenden Revision der Katasterschätzung eben verschiedene Einzelinteressen tangiert gewesen und es hätten sich zum Beispiel wohl viele Pendler nicht für den Gegenvorschlag erwärmen können.

Zum anderen habe sicher die ablehnende Haltung des Verbands der Einwohnergemeinden und die Kampagne vieler Gemeinderäte einen Einfluss gehabt, die ihre Einwohnerinnen und Einwohner mit Flyern für ein Doppel-Nein bedienten. Eine Kampagne, die für Jäggi die Grenze des Zulässigen klar überschritt.

Auf jeden Fall sei man froh, dass nun das Versprechen zur Entlastung der unteren und mittleren Einkommen habe eingelöst werden können, das man bei der Unternehmenssteuerreform abgegeben habe, so Jäggi und Mitte-Kantonsrätin Susanne Koch am Sonntag. Ihnen gab aber zu denken, dass doch über 40 Prozent der Initiative mit weit höheren Steuerausfällen zustimmten. Offenbar sei vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht wirklich bewusst, was mit den Steuergeldern zu ihren Gunsten geleistet wird.

Regierung und Parlament sind jetzt in der Pflicht

Als Präsident des Einwohnergemeindeverbands VSEG hatte Roger Siegenthaler zwar die Parole für ein Doppel-Nein zu Initiative und Gegenvorschlag zu vertreten. Er habe aber trotzdem einen tollen Sonntag gehabt, denn er sei am Ämmefescht gewesen, war ihm zum Scherzen zumute.

Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands. Hanspeter Bärtschi

Man habe sich seitens des Verbands im Abstimmungskampf ja auch nicht sonderlich ins Zeug gelegt, weil man nicht zu viel Geschirr zerschlagen wollte. Mit dem überaus knappen Resultat sieht Siegenthaler jetzt aber Regierung und Parlament «extrem in der Pflicht». Angesprochen ist damit die von Gemeindeseite verlangte Abfederung der aus dem Gegenvorschlag resultierenden Ausfälle.

Vor der Parolenfassung hatte der VSEG-Vorstand noch einmal eine Regierungsdelegation an den Verhandlungstisch geholt und erreicht, dass der Regierungsrat eine solche Abfederung über die Mechanismen des Finanzausgleichs in Aussicht stellte. Die Umsetzung sei jetzt schnell an die Hand zu nehmen, fordert Siegenthaler.

Aufgrund der heterogenen Haltung innerhalb der Gemeindelandschaft bringt er eine neue Idee ins Spiel. Seiner Meinung nach sollte man sich Gedanken über die Einführung eines Gemeindemehrs bei kantonalen Abstimmungen analog zum Ständemehr auf Bundesebene machen. Es brauche ein solches Instrument, damit nicht ein paar wenige grosse Agglomerationsgemeinden ganze Regionen überstimmen können.

Und ein zweites Fazit: Dort, wo die «Jetz si mir draa»-Initiative angenommen wurde, würde er sich Gedanken machen, ob man mit seinen Strukturen wirklich schlank genug unterwegs ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen