Solothurner Steuersenkungs-Initiative:Finanziert sie sich selbst?

Steuersenkungen Finanziert sich die Solothurner «Jetz si mir draa»-Initiative von selbst? Von wegen, heisst es beim Kanton Was stimmt: Der Kanton Solothurn rechnet in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Anstieg der Steuereinnahmen von den natürlichen Personen zwischen 14,4 und 24,5 Millionen. Was nach Auffassung der Behörden ganz und gar nicht stimmt: Dass in diesem Fall die «Jetz si mir draa»-Initiative ja problemlos zu verkraften wäre. Urs Moser 24.01.2022, 05.00 Uhr

Steueramt-Chef Thomas Fischer (r.) mit Finanzdirektor Peter Hodel. Corinne Glanzmann

Diese Woche stehen im Kantonsrat der Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» und der Beschluss zur wortgetreuen Umsetzung der Initiative zur Diskussion, die dann gemeinsam einer Variantenabstimmung unterbreitet werden.

Zumindest ausserhalb der SVP dürfte ein breiter Konsens herrschen, dass die Initiative mit Steuerausfällen von 260 Millionen – für Kanton und Gemeinden zusammen – finanziell schlicht nicht verkraftbar wäre. Die Initianten dürften allerdings in der Diskussion noch einmal darzulegen versuchen, dass dies keineswegs so ist. Der an vorderster Front für die Initiative kämpfende SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann (Kriegstetten) hat sich jedenfalls im Hinblick auf die Ratsdebatte von der Steuerverwaltung die Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen liefern lassen: Der Finanzplan für die kommenden Jahre rechnet tatsächlich mit einem jährlichen Wachstum der Steuereinnahmen von den natürlichen Personen zwischen 14,4 und 24,5 Millionen.

Im Durchschnitt rund 20 Millionen pro Jahr ergeben kumuliert bis zur vollständigen Umsetzung der Steuersenkungs-Initiative im Jahr 2030 gut und gern 200 Millionen – allein beim Kanton. Damit ist für Wyssmann quasi amtlich bestätigt, was das «Jetz si mir draa»-Komitee schon immer als Argument ins Feld führte: Die Klagen über die gewaltig anmutenden Ausfälle sind Schwarzmalerei, die Steuerzahler finanzieren die Initiative selber.

Steuerverwalter: Von Selbstfinanzierung kann keine Rede sein

Scheint auf den ersten Blick einleuchtend, aber kann man wirklich so rechnen? Wir haben Thomas Fischer, den Chef des kantonalen Steueramts, der die Zahlen lieferte, mit der Frage konfrontiert. Er findet ganz klar: Nein. Neben der Entwicklung der Erträge sei auch die Entwicklung der Ausgaben zu berücksichtigen. Und diese steigen gemäss integriertem Aufgaben- und Finanzplan für 2022 bis 2025 durchschnittlich um mehr als 25 Millionen pro Jahr. Der Regierungsrat rechnet mit Defiziten von 30 bis 82 Millionen. Und in diesen Schätzungen sind noch gar keine Steuersenkungen enthalten, weder der Gegenvorschlag noch die weit grösseren Ausfälle bei einer Annahme der «Jetz si mir draa»-Initiative. Von einer Selbstfinanzierung der Initiative könne somit keine Rede sein, so Fischer.

Um sie tatsächlich für den Finanzhaushalt «neutral» umzusetzen, müssten weit mehr als 25 Millionen Ausgaben pro Jahr eingespart werden. Die Aussagen beziehen sich auf den Zeitraum bis 2025. Über den Zustand des Finanzhaushalts im Jahr 2030, wenn die zweite Phase der Initiative umgesetzt sein müsste, könne man heute noch keine brauchbaren Aussagen machen. Aus diesem Grund sei es auch nicht sinnvoll, heute bereits den Steuertarif ab 2030 festzusetzen, wie es die Initianten von «Jetz si mit draa» vorhaben, sagt der Chef des Steueramts.

Höherer Abzug für Fremdbetreuungskosten

Was den Gegenvorschlag zur Initiative betrifft, kommt der Regierungsrat den Begehren nach Steuerentlastungen in der Kantonsratsdebatte am Mittwoch noch einmal einen kleinen Schritt entgegen. Ursprünglich war vorgesehen, neben tariflichen Entlastungen für die unteren Einkommenskategorien auch den allgemeinen Kinderabzug von 6000 auf 9000 Franken zu erhöhen, nicht aber den Abzug für die Kosten der Fremdbetreuung. Der Regierungsrat schliesst sich nun dem Antrag der Finanzkommission an, auch den Abzug der Kosten für die Fremdbetreuung von Kindern bis 14 Jahre von 12'000 auf maximal 25'000 Franken pro Kind zu erhöhen.

Die aus dem Gegenvorschlag resultierenden Mindereinnahmen von rund 64 Millionen (Kanton und Gemeinden zusammen) sollen zum Teil durch eine Begrenzung des heute unlimitierten Pendlerabzugs für die Fahrtkosten zur Arbeit auf 7000 Franken kompensiert werden.