Steuern Solothurner Vereine: Vorstoss im Kantonsrat

Steuern Verwirrung bei der Steuerpflicht von Vereinen: Kleine Anfrage im Kantonsrat eingereicht SVP-Vertreter Matthias Borner will von der Regierung Auskunft zur Schadensbegrenzung, nachdem letztes Jahr gewisse Vereine fälschlicherweise besteuert wurden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es lohnt sich, die Steuererklärung (hier die Ausgabe für natürliche Personen) genau zu lesen. So lassen sich böse Überraschungen vermeiden. Hanspeter Bärtschi

Seit dem letzten Jahr müssen ideelle Vereine diesen Zweck in der Steuererklärung ankreuzen. Nur so bleiben sie weiterhin von den Steuern befreit. Nicht alle Vereine haben die Neuerung mitbekommen. Prompt wurden manche versehentlich besteuert.

Kantonsrat Matthias Borner, SVP Olten, kritisiert die Kommunikation des Steueramts in dieser Sache. Nun will er wissen, wie die Regierung dieses Missverständnis rund um die Unternehmenssteuerreform (Staf) beseitigen will. In der Maisession hat er dazu eine Kleine Anfrage mit fünf Fragen eingereicht.

Kritik an unklaren Auskünften beim Steueramt

Konkret will Borner wissen, ob die Steuererklärung künftig bei solchen Zweckangaben «bürger- und vereinsfreundlicher gestaltet werden kann, um Aufwände auch beim Steueramt zu minimieren». Zudem will er Auskunft darüber, wie das Steueramt bei Änderungen der Praxis sicherstellen will, dass Neuerungen «einheitlich kommuniziert» werden.

Verbunden mit den Fragen ist die Kritik, dass Vereine sogar bei der Nachfrage auf dem Steueramt nicht korrekt informiert wurden. Borner argumentiert, dass man bei ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen «juristischen Durchblick nicht voraussetzen» dürfe. Umso wichtiger seien korrekte amtliche Auskünfte. Doch eine solche habe auch er selbst nicht erhalten, als er sich zu Gunsten von zwei Vereinen beim Steueramt erkundigte.

Schützenhilfe von der SP

Auch Kantonsrat Urs Huber, SP Obergösgen, findet die aktuelle Situation untragbar: «Es wäre ja wirklich schräg, wenn wir bei der Steuerreform Unternehmen mit zig Millionen entlastet haben und zugleich den kleinen Vereinen neue Lasten aufbürden.» Er kennt mehrere Vereine, die dem Kreuzchen-Irrtum erlegen sind. Etwa Niederamt ohne Endlager. Hier sei die Einsprache erfolgreich gewesen und die Sache somit erledigt.

Huber ist überzeugt: «Das ist aktive Sterbehilfe für Vereine, und das ausgerechnet für die Steuerperiode 2020, die für das Vereinswesen ein Ausnahmejahr darstellt.» Er erklärt: «Viele Vereine mit Mitgliederbeiträgen hatten praktisch keine Veranstaltungen. Deswegen wiesen sie plötzlich grössere Gewinne aus als sonst.»

Das sei den Pensionierten der Eisenbahnergewerkschaft SEV geschehen, die ihre Generalversammlung im Stadttheater Olten nicht durchführen konnten, erzählt er weiter. Die Folge: erstmals eine Steuerzahlung, «satte 1400 Franken».

Entsprechend begrüsst Huber, dass sich Borner für eine Klärung der Verhältnisse einsetzt. Beide Politiker sind sich einig: «Die Vereine haben es schwer genug, aktive Mitglieder zu finden. Der Staat sollte sie unterstützen und nicht belasten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen