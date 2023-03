Steuermoral Millionen-Schulden angehäuft: So zahlungsfreudig sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Solothurn, Olten und Grenchen Steuern zahlen ist lästige Pflicht. Und so beläuft sich die Summe aller geschuldeten Steuern allein in den Solothurner Städten auf über 60 Millionen Franken. Wie gehen die Städte vor, um uns zum Zahlen zu bewegen? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Steuern zu bezahlen, ist für viele lästige Pflicht. So versuchen die Solothurner Städte die Zahlungsmoral hoch zu halten. Getty

Kaum jemand zahlt gerne Steuern. Trotzdem machen es die meisten. Davon wenigstens gehen wir aus. Wie aber ist es denn wirklich um die Zahlungsmoral der Solothurnerinnen und Solothurner bestellt? Das wollten wir von den Finanzverwaltern der drei Solothurner Städte wissen.

Beginnen wir bei den Bruttoausständen. Die Summe der geschuldeten Steuern geht in allen drei Städten in die Millionen. Das Ranking der Bruttoausstände (basierend auf den Daten von 2021, da jetzt ja erst die Steuererklärungen für 2022 eingereicht werden) aber ist eindeutig:

Brutto-Steuerausstände der Solothurner Städte Olten – knapp unter 24 Millionen Franken Grenchen – rund 23 Millionen Franken Solothurn – knapp unter 16 Millionen Franken

Was aber tun die Städte, um die Zahlungsmoral zu erhöhen? Welche Möglichkeiten haben sie überhaupt und wie setzen sie diese ein? Da ist zum einen der Verzugszins, also der Zins, der bezahlt werden muss, wenn man die Raten der Vorbezugsrechnung nicht bezahlt. Er liegt in allen drei Solothurner Städten bei 5 Prozent.

Solothurn: Bessere Zahlungsmoral dank zwei Mahnungen

Solothurns Finanzverwalter Reto Notter. Wolfgang Wagmann

«Es hatte einen klar positiven Effekt auf die Zahlungsmoral der Leute, als wir den Verzugszins 2017 von 3 auf 5 Prozent erhöht haben», sagt etwa Reto Notter, Finanzverwalter der Stadt Solothurn. Steuern werden also eher bezahlt, wenn es mehr kostet, sie nicht zu bezahlen. Das bestätigen David Baumgartner und Urs Tanner, die Finanzverwalter der Städte Grenchen und Olten.

Solothurn hat zudem 2018 angefangen, zwei Mal zu mahnen, bevor man jemanden betreibt. Betreibungen bedeuten für die Verwaltung immer auch Aufwand. «Weil die personellen Ressourcen in der Stadtkasse immer mehr an ihre Grenzen stiessen, suchten wir nach Lösungen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, ohne dabei die Zahlungsmoral zu verschlechtern», sagt Reto Notter.

Es war die Idee der Sachbearbeiterin, die für das Inkasso zuständig ist. Viele Leute hätten angerufen und gesagt, sie hätten die erste Mahnung nicht erhalten. Was kaum möglich ist, aber in der Privatwirtschaft ist zwei Mal mahnen üblich, gut möglich also, dass die erste Mahnung einfach nicht wirklich ernst genommen wird.

Der Effekt der Massnahme ist augenfällig: Die Betreibungen gingen von 2017 auf 2018 von 933 auf 561 zurück, also um fast 40 Prozent. 2019 stieg die Zahl der Betreibungen dann wieder merklich an, ehe sie 2020 mit 301 so tief war wie nie in den letzten zehn Jahren (2021: 469 Betreibungen). «Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung stark mit Corona zusammenhängt», sagt Notter. Kein Ausgang, keine Ferien, positiver Effekt auf die Zahlungsmoral.

Das zeigte sich auch daran, dass mehr Solothurnerinnen und Solothurner die Vorbezugsrechnung bezahlten. Knapp unter 86 Prozent waren es 2018, 2021 dagegen fast 87 Prozent. Wie es weitergeht, könne er nicht prognostizieren.

Grenchen: Nur eine Mahnung, dann wird betrieben

Grenchens Finanzverwalter David Baumgartner. Oliver Menge / D5

Anders tönt es da in Grenchen bei David Baumgartner: «Die Vorbezüge wurden 2022 deutlich weniger bezahlt als im Jahr davor. Dass es zu Schwankungen von 500’000 Franken kommt, ist normal, aber nicht gleich 2 Millionen.» Vor allem wenn diese Schwankung nicht darauf zurückzuführen ist, dass ein grosser Steuerzahler, meist ein Unternehmen, Diskussionen mit dem Kanton hat, sondern wenn es eine diffuse Zunahme ist wie im vergangenen Jahr.

Die Zunahme führt er allerdings nicht auf Corona zurück, sondern auf die Unsicherheit. Die Teuerung, der Krieg, Rezessionsprognosen in Europa – die Leute würden Geld zurückbehalten, ohne an die Konsequenzen zu denken. Baumgartner: «Viele Leute verstehen das Steuersystem nicht wirklich, es ist einfach eine lästige Pflicht.»

Dabei ist Grenchen bei säumigen Steuerzahlerinnen und -zahlern ziemlich unerbittlich. Einmal wird gemahnt, dann direkt betrieben. «Aus verfahrensökonomischen Gründen», wie Baumgartner sagt. Heisst: Weil es billiger ist. Eine Betreibung koste sie nicht mehr, seit sie für das Betreibungswesen auf eine Softwarelösung setzen würden. Und es würden so viel weniger Formulare generiert. «Wir wollen nicht die Kosten in die Höhe treiben, sondern das Geld haben, das dem Staat zusteht», so Grenchens Finanzverwalter.

Olten: Trotz zwei Mahnungen und Hilfe beim Ausfüllen tiefste Moral

Urs Tanner, Finanzverwalter der Stadt Olten. Bruno Kissling

Olten, wo die Ausstände am höchsten sind, verfolgt das gleiche System wie Solothurn, wo sie am tiefsten sind. Sind die Steuern fällig, wird gemahnt, nach 30 Tagen kommt die zweite Mahnung und nach 60 wird betrieben. «Bei einem Ehepaar machen wir auch Solidarbetreibungen, wenn wir sehen, dass beide verdienen», sagt Oltens Finanzverwalter Urs Tanner. Dann haftet die Frau für den Mann mit – und umgekehrt. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht.

Olten setzt aber nicht nur da an. «Wir bieten den Oltnerinnen und Oltnern an, dass wir ihnen für 50 Franken helfen, die Steuererklärung auszufüllen», sagt Tanner. Nicht als Konkurrenz zu den Treuhändern, sondern um zu verhindern, dass sich jemand wegen nicht abgegebener Steuererklärung finanziell in die Bredouille bringt. Denn wer keine Steuererklärung abgibt, der wird vom Steueramt eingeschätzt, und zwar basierend auf dem letzten angegebenen Einkommen.

Mit teils tragischen Folgen. Tanner sagt: «Wir haben festgestellt, dass knapp ein Drittel der Leute, die aufgrund einer amtlichen Einschätzung betrieben werden und einen Verlustschein ausgestellt bekommen, eigentlich gar kein Einkommen hatten in jenem Jahr, in dem sie eingeschätzt wurden.»

Wenn diese Person später zu Geld kommt, schuldet sie die Steuer aufgrund der amtlichen Einschätzung, obwohl sie tatsächlich gar keine Steuern hätte zahlen müssen. Da nimmt der Staat keine Rücksicht, ob die Einschätzung richtig oder falsch war.

Das kleine Steuer-ABC

Es geht um viel Geld, aber das Fachjargon der Finanzverwalter ist für viele Steuerzahlende unverständlich.

Es soll Leute geben, die gerne Steuern zahlen. Menschen, die sich bewusst machen, wofür sie zahlen. Für intakte Strassen, ein funktionierendes Schulsystem oder eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung. Für viele aber ist es lästige Pflicht. Und für einige bleibt während des Jahres kaum genug Geld, um die Raten der Vorbezugsrechnung zu bezahlen. Vorbezugsrechnung? Wissen Sie, wovon die Rede ist?

Ja, schon da beginnt es. Vielen von uns ist das Steuervokabular schlicht fremd. Die Vorbezugsrechnung basiert jeweils auf der letzten definitiven Steuerrechnung. Während wir also in diesen Tagen die Steuererklärung für 2022 ausfüllen, flattern schon die Ratenzahlungen für den Vorbezug des aktuellen Steuerjahres ins Haus, also für 2023, die auf den Daten basieren, die der Staat von uns aus dem Jahr 2021 hat. Wenn jemand 2022 also mehr verdient hat als 2021, dann muss er oder sie damit rechnen, bei der definitiven Veranlagung nachzahlen zu müssen.

Etliche Leute sind mit ihrem Einkommen so knapp dran, dass sie den Vorbezug erst bezahlen können, wenn sie den 13. Monatslohn erhalten. Reicht es auch dann nicht, wird es spätestens im Folgejahr ungemütlich. Gehen wir also davon aus, es bleibt 2023 nicht genug Geld, um den Vorbezug zu bezahlen. Anfang 2024 müssen wir die Steuererklärung für das aktuelle Jahr ausfüllen. Sobald diese eingereicht ist – das kann mit Fristverlängerungen fast bis Ende Jahr hinausgezögert werden –, wird der säumige Steuerzahler definitiv veranlagt für 2023 und damit wird der Vorbezug fällig.

Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Gemeinden zu betreiben, um an die geschuldeten Beträge zu kommen. Wer dann nicht zahlen kann, für den oder die wird ein Verlustschein ausgestellt in der Höhe des geschuldeten Betrages. Vergessen gehen die geschuldeten Summen nie beim Staat, denn die Gemeinden führen genauestens Buch darüber, schliesslich sind sie auf das Geld angewiesen, um ihre Aufgaben zu erfüllen – genauso übrigens wie Kanton und Bund.

Die Summe aller geschuldeten Steuern – und zwar von sämtlichen Steuerzahlerinnen und -zahlern sowie aller Firmen – nennt sich im Fachjargon Bruttoausstand.

