Steuerinitiative Sachliche Information oder Behördenpropaganda? Solothurner Gemeinderäte mischen sich in die Steuerabstimmung ein In vielen Gemeinden rufen die Gemeinderäte ihre Stimmbevölkerung auf Flugblättern zu einem doppelten Nein zur Steuersenkungsinitiative und zum Gegenvorschlag auf. Das ist heikel, den Exekutivbehörden sind zur Zurückhaltung in Abstimmungskämpfen angehalten.

Die eindringliche Abstimmungsempfehlung des Derendinger Gemeinderats an seine Bürgerinnen und Bürger. zvg

Grundsätzlich ist Exekutiv­behörden Zurückhaltung in Abstimmungskämpfen auferlegt, denn der Grat zwischen Informationsauftrag und unstatt­hafter Behördenpropaganda ist schmal. Das hindert zahlreiche Gemeinderäte nicht, sich gehörig für ein doppeltes Nein zur Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» und zum Gegenvorschlag dazu ins Zeug zu legen.

Auf Flugblättern, die in alle Haushaltungen verteilt werden, oder in Inseraten in Gratisanzeigern wird vor den finanziellen Folgen für die eigene Gemeinde gewarnt und den Einwohnerinnen und Einwohnern das doppelte Nein ausdrücklich empfohlen.

Drastisch geht etwa der Gemeinderat von Derendingen zur Sache. Zweimal Nein «zur zerstörerischen und ruinösen Steuer-Initiative und zum Gegenvorschlag» empfiehlt er seinen Bürgerinnen und Bürgern in fetten Lettern auf einem Flugblatt, das dem «Azeiger» beigelegt wurde.

Den Gemeinden drohe ein «einschneidender Leistungsabbau», sie seien gezwungen, ihre Steuerfüsse anzuheben, «das bezahlt der Mittelstand», wird davor gewarnt, der Initiative nicht Folge zu leisten.

Den Steuerzahlenden gegenüber verpflichtet

Roger Spichiger, Gemeindepräsident Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Ist damit der Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Sachlichkeit noch gewahrt, an den sich Exekutivbehörden bei Volksabstimmungen zu halten haben? Gemeindepräsident Roger Spichiger sieht kein Problem: «Wir sind dem Gemeindehaushalt und den Steuerzahlenden gegenüber verpflichtet und fühlen uns absolut legitimiert, der Bevölkerung unsere Haltung und die Konsequenzen eines Abstimmungsergebnisses darzulegen.»

Walter Schärer, Gemeindepräsident Gretzenbach. Bruno Kissling

Ähnliche Kampagnen wie in Derendingen führt eine ganze Reihe von Gemeinden. Der ­Gemeinderat von Gretzenbach zum Beispiel «bittet» in einem an alle Haushalte verteilten Schreiben um ein doppeltes Nein, für die Gemeinde hätte die Annahme der Initiative wie auch des Gegenvorschlags «verheerende Folgen».

Die Aktion ist für Gemeindepräsident Walter Schärer nicht bloss statthaft, der einstimmige Gemeinderat empfinde es sogar als seine ausdrückliche Pflicht, die Bürgerinnen und Bürger über die Konsequenzen aufzuklären. Denn aus den kantonalen Abstimmungsunterlagen gingen die Auswirkungen von Initiative und Gegenvorschlag auf die einzelnen Gemeinden nicht hervor.

Kurt Bloch, Gemeindepräsident Mümliswil-Ramiswil. Hanspeter Bärtschi

Von einer «fairen und sauberen» Information spricht auch Mümliswils Gemeindepräsident Kurt Bloch bei einem im Namen der geschlossenen Thaler Gemeindepräsidentenkonferenz an alle Einwohner des Bezirks verschickten Brief, der vor einem «radikalen Kahlschlag bei allen Dienstleistungen und bei den Investitionen» bei einer Annahme der Initiative spricht.

Auch mit dem Gegenvorschlag würden «die umsichtigen Bemühungen der vergangenen Jahre in der Finanzpolitik unserer Gemeinden zunichtegemacht».

Gemeindeaufsicht gibt keinen Kommentar

Selbstredend hält Rémy Wyssmann vom «Jetz si mir draa»-Komitee die Flugblattaktionen für alles andere als eine zurückhaltende, verhältnismässige und sachliche Behördeninformation. Als der Verband der Einwohnergemeinden auf seiner Website einen Musterflyer aufschaltete, schrieb er die Gemeindepräsidien an und machte sie darauf aufmerksam, dass behördliche Interventionen in Abstimmungskämpfen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig seien.

Rémy Wyssmann, Komitee «Jetz si mir draa». Bruno Kissling

Da sich die Steuervorlage auf alle Gemeinden in der gleichen Art auswirkt, fehle hier insbesondere das Kriterium der besonderen Betroffenheit einer Gemeinde gegenüber den anderen.

Wyssmanns Empfehlung an die Gemeindepräsidenten (welche die meisten freilich wohl als Klagedrohung empfunden haben dürften): vor einem Versand Rücksprache mit dem Amt für Gemeinden nehmen und seinen konkreten Flyer auf die Zulässigkeit prüfen lassen.

Dort will man auf Anfrage aber keine Stellung nehmen. Ob und welcher Versand eines Abstimmungsaufrufs statthaft ist, sei gegebenenfalls vom Verwaltungsgericht zu beurteilen. Vor einer Abstimmungsbeschwerde des «Jetz si mir draa»-Komitees brauchen sich die im Abstimmungskampf exponierten Gemeinderäte aber nicht zu fürchten, wie Wyssmann auf Anfrage bestätigt. Weil das schlicht zu teuer wäre, denn es müssten zig einzelne Beschwerdeverfahren gegen jede Gemeinde angestrengt werden.

Ein Gemeindepräsident plädiert für Zurückhaltung

Hardy Jäggi, Gemeindepräsident Recherswil. Bruno Kissling

Mit seiner Meinung, dass die Flugblattaktionen unlautere Behördenpropaganda darstellen, ist Wyssmann allerdings nicht allein. Für einmal ist da auch Hardy Jäggi mit ihm einig, Gemeindepräsident von Recherswil und Co-Präsident der kantonalen SP.

Jäggi ist zwar ein dezidierter Gegner der Initia­tive, in Recherswil steht der Gemeinderat aber hinter dem Gegenvorschlag und diskutiert heute, ebenfalls mit einer Flyer­aktion einen Akzent zu setzen. Aber: Dann würden nur die Auswirkungen von Initiative und Gegenvorschlag auf den Gemeindehaushalt unkommentiert dargelegt. «Ein Abstimmungsaufruf des Gemeinderats ist meiner Meinung nach nicht zulässig», sagt Jäggi.

