«Steuerhölle» Solothurn

«Jetz si mir draa»-Komitee will Kompensation von Steuerentlastungen mit zwei neuen Initiativen verhindern

In einer steuerpolitischen «Gesamtschau» für einen Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative will der Regierungsrat auch alle Abzüge überprüfen und die Katasterschätzung revidieren. Kommt gar nicht in Frage, sagt das «Jetz si mir draa»-Komitee und lanciert die Zwillingsinitiativen «Hände weg vom Katasterwert» und «Hände weg von den Abzügen».