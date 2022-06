Steuergericht Martin Blapp gewinnt gegen das Steueramt: Batterien von Fotovoltaikanlagen können neu von den Steuern abgezogen werden Wer im Kanton Solothurn eine Fotovoltaikanlage mit Batterie hat, konnte die Kosten der Batterie bisher nicht von den Steuern abziehen. Dagegen wehrte sich Martin Blapp aus Wangen bei Olten vor Gericht. Und bekam nun Recht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.06.2022, 14.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Batterie von Martin Blapp. Hans Peter Schläfli

Vor rund zehn Tagen stellte der Kanton Solothurn sein neues Energiekonzept vor. In diesem ist ein ganzes Bündel an Massnahmen angedacht, mit denen die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden sollen. Eine davon: Steuererleichterungen für Fotovoltaikanlagen sowie Batteriespeicher.

Ein erstes Miniziel hat der Kanton nun bereits erreicht. Und zwar ohne, dass er selbst irgendetwas dafür getan hätte.

Ab sofort können die Kosten von Batteriespeichern (im Durchschnitt einige tausend Franken) bei den Steuern vom Einkommen abgezogen werden. Das hat das kantonale Steuergericht in seinem Urteil vom 23. Mai entschieden, welches nun öffentlich wurde.

Bisher waren Batterien nicht abzugsberechtigt. Dagegen hatte sich Martin Blapp aus Wangen bei Olten, der eine Fotovoltaikanlage und einen Batteriespeicher besitzt, gewehrt.

Fallen Batterien in die richtige Kategorie?

Im kantonalen Steuergesetz steht, dass «die Kosten für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen» abzugsberechtigt seien. Die zentrale Frage lautete also: Gehören Hausbatterien in diese Kategorie?

Nein, fand das Steueramt. Mit einer Batterie würde nur Energie gespeichert, nicht aber gespart. Sie diene «primär wirtschaftlichen und persönlichen Interessen». Damit würden die Lebenshaltungskosten optimiert werden.

Fotovoltaik-Anlage auf einem Hausdach. Valentin Hehli

Zudem, so das Steueramt weiter, sei man an die Rechtssprechung des kantonalen Steuergerichts gebunden. Dessen Urteil aus dem Jahr 2018 besagte, dass Batterien nicht abzugsberechtigt seien.

In jenem konkreten Fall ging es um ein Chalet, welches nicht ans Stromnetz angeschlossen war. Die Batterie führte dazu, dass das Haus neu mit Strom versorgt wurde, was die Lebensqualität erhöhte. Blapps Argument: In normalen Häusern sei die Situation eine ganz andere: Rein auf die Lebensqualität habe es keinen Einfluss, ob der Strom via Batterie aus der Solaranlage auf dem Dach oder aus der Steckdose stammt. Hauptsache, es hat Strom.

Blapp: Batterien dienen dem Umweltschutz

Weiter hielt Blapp dem Steueramt entgegen, dass die Auffassung, dass Batterien nur Energie zwischenlagern würden, überholt sei. Und: Da dank Batterien mehr Eigenstrom verbraucht werden könne, müsse weniger Strom importiert werden, weshalb das Ganze auch dem Umweltschutz diene.

Auch die Netzstabilität spricht Blapp an: Umso mehr Batterien mit intelligenter Steuerung vorhanden sind, desto weniger Strom von Fotovoltaikanlagen müsse zu Produktionsspitzen ins Netz eingespeist werden und desto kleiner sei das Risiko für eine Netzüberlastung.

Und schliesslich gehe es bei Batterien auch nicht darum, sich zu bereichern, so Blapp. Im Gegenteil: Wenn man die Kosten der Batterie berücksichtigen würde, sei sie auf ihre Lebensdauer oftmals defizitär.

Gericht folgt Blapp

Das Steuergericht folgte Blapps Argumenten. Es liege auf der Hand, dass mit einer Batterie nicht primär Strom gespart, sondern gespeichert würde, hielt es fest. Doch sei das gar nicht der entscheidende Punkt. Bei der Fotovoltaik gehe es nicht darum, Energie zu sparen, sondern erneuerbaren Strom herzustellen.

Und dank Batterien könne mehr erneuerbarer und weniger Netzstrom verbraucht werden, so das Steuergericht.

Zum eigenen Urteil aus dem Jahr 2018 betreffend des Chalets meint das Gericht: Dieser Entscheid dürfe nicht so verstanden werden, dass Batteriespeichern generell der Abzug verweigert werde. «Auch im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 ist eine allzu restriktive Auslegung der Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen nicht angebracht.»

Investitionen in Batterien in Verbund mit erneuerbaren Energien können damit ab sofort von den Steuern abgezogen werden (allerdings nur, wenn die Steuerrechnung für vergangenes Jahr noch nicht rechtskräftig ist).

Freude bei Blapp und den Umweltparteien

Thomas Fischer, Chef Steueramt Kanton Solothurn. Zvg

Man habe sich an das Urteil aus dem Jahre 2018 gebunden gefühlt, kommentiert Steueramtschef Thomas Fischer das aktuelle Urteil. Deshalb habe man Steuererleichterungen für Batterien bisher nicht zugelassen. «Wir begrüssen, dass mit diesem Urteil die Praxis im Kanton geklärt wird.» Man werde das Urteil auch nicht anfechten.

«Ich freue mich sehr, dass in den Kanton Solothurn endlich etwas Fortschritt einzieht», kommentiert Blapp das Urteil. Er habe bis zuletzt gezittert, ob das Gericht seinen Argumenten folgen würde. «Gerade als juristischer Laie weiss man nie, ob man nicht einen formellen Fehler gemacht oder ein Argument völlig übersehen hat.»

Rechnen sich Batterien mit diesen Steuerabzügen nun finanziell? Das lasse sich so generell nicht sagen, so Blapp. Die Steuererleichterungen seien ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig seien wegen des Kriegs und des Lockdowns in China die Transport- und Rohstoffkosten stark gestiegen, was auch Batterien und Solarmodule verteuert habe.

Die Umweltparteien haben das Urteil auch schon kommentiert: Es sei ein «toller Erfolg für den Ausbau erneuerbarer Energien» schreiben die Grünen. Man freue sich und hoffe, «dass es nun endlich vorwärtsgeht mit der fairen Besteuerung von Fotovoltaikanlagen», die GLP.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen