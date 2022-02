Steuerdebatte Der Zug ist schon abgefahren: Neue Initiative für unlimitierten Steuerabzug kommt für Solothurner Pendler zu spät Regierung und Parlament waren zu schnell für das « Jetz si mir draa»-Komitee. Kommt der Gegenvorschlag zu seiner Steuersenkungsinitiative im Mai beim Stimmvolk durch, hilft es auch nichts mehr, wenn die neue Initiative «Hände weg von den Abzügen» noch vor der Abstimmung zustande kommt. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer mit dem ÖV pendelt, wird den limitierten Pendlerabzug ohnehin kaum ausschöpfen. Für weit reisende Autopendler kommt aber auch die Initiative «Hände weg von den Abzügen» zu spät. KEYSTONE

Sie sollten für Regierung und Parlament «wie ein Damoklesschwert über der steuerpolitischen Diskussion schweben», verkündete SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann, als das «Jetz si mir draa»-Komitee vergangenen März zwei neue Initiativen lancierte.

Die sogenannten Zwillingsinitiativen verlangen ein Moratorium für die Senkung der Ansätze für Steuerabzüge und für eine Revision der Katasterschätzung, die zu höheren Steuerwerten von Liegenschaften und Grundstücken führt. Nun zeigt sich: Die erste Zwillingsinitiative entfaltet sicher keine Wirkung, bei der zweiten ist das zumindest fraglich.

Sonderlich beeindruckt war man vom «Damoklesschwert» offensichtlich nicht. Mittlerweile ist der Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Steuersenkungs-Initiative ja sehr wohl mit einer Begrenzung des Pendlerabzugs auf 7000 Franken verabschiedet und kommt bereits im Mai zur Abstimmung. Und die Revision der Katasterschätzung ist mit einem Vernehmlassungsentwurf zumindest aufgegleist.

Von der Limitierung des Pendlerabzugs sind rund 12'000 Steuerpflichtige betroffen und die neue Katasterschätzung wird, sofern sie die parlamentarische Beratung übersteht, wie befürchtet zu höheren Steuerbelastungen für Hauseigentümer führen, die über eine Senkung des Staatssteuerfusses kompensiert werden sollen. Die Zwillingsinitiativen, die dem einen Riegel schieben sollten, sind hingegen noch gar nicht eingereicht.

Moratorium würde nicht rückwirkend gelten

Laut eigenen Aussagen des Initiativkomitees fehlen noch rund 500 Unterschriften für ein sicheres Polster bei der Beglaubigung. Aber auch wenn die Initiative «Hände weg von den Abzügen» noch vor der Abstimmung im Mai zu Stande kommt, wird das den «Raubzug auf die Pendler» (Zitat Initiativkomitee) nicht mehr verhindern können, sollte der Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative angenommen werden. Das bestätigt Staatsschreiber Andreas Eng. Er sagt dazu:

«Die Zwillingsinitiativen können erst mit deren Annahme in der Volksabstimmung Gültigkeit erlangen.»

Staatsschreiber Andreas Eng. Hansjörg Sahli

Und aus dem Wortlaut lasse sich nicht ableiten, dass frühere, in diesem Zeitpunkt bereits in Kraft gesetzte Bestimmungen des Steuergesetzes abgeändert werden sollten. Will heissen: Auch wenn die Zwillingsinitiative «Hände weg von den Abzügen» dereinst angenommen werden sollte, würde das an der Limitierung des Pendlerabzugs nichts mehr ändern.

Das Moratorium würde in diesem Fall zwar für alle dannzumal gültigen Ansätze gelten, aber eine Kürzung anderer Abzüge steht ohnehin nicht zur Diskussion. Der Kinderabzug und der Abzug für Fremdbetreuungskosten sollen ja im Gegenteil erhöht werden.

Im Schnellzugstempo überfahren

Haben sich die «Jetz si mir draa»-Strategen auf dem falschen Fuss erwischen lassen? Die Antwort lautet wohl: Ja und Nein. Der Problematik sei man sich bei der Lancierung der Zwillingsinitiativen schon bewusst gewesen, sagt Rémy Wyssmann. Aber man habe nicht riskieren wollen, dass die Zwillingsinitiativen wegen einer unzulässigen Rückwirkungsklausel ungültig erklärt werden.

Tatsächlich nicht gerechnet hat man hingegen damit, dass alles so schnell geht und der Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa» schon in der Januarsession des Kantonsrats unter Dach kommt. Das Parlament hätte dafür bis im September Zeit gehabt. Wyssmann räumt ein:

«Dass das so im Schnellzugstempo durchgezogen wird, war bei der Lancierung der Zwillingsinitiativen nicht vorauszusehen.»

Kantonsrat Rémy Wyssmann. Hansjoerg Sahli

Sonst hätte man sich mit der Unterschriftensammlung wohl mehr beeilt, denn entgegen der Auffassung von Staatsschreiber Eng ist sich Anwalt Wyssmann nicht so sicher, ob tatsächlich erst die Abstimmung oder nicht bereits das Datum der Einreichung für die aufschiebende Wirkung einer Initiative massgebend ist. Zumindest gebe es zur abschliessenden Klärung dieser Frage seines Wissens keinen Präzedenzfall.

Das Zetermordio der SVP-Fraktion über die spontane Verlängerung der Januarsession des Kantonsrats, um die Steuervorlage noch unter Dach zu bringen, ist wohl auch vor diesem Hintergrund zu betrachten.

Initiativen werden dennoch durchgezogen

Durchziehen will man die Zwillingsinitiativen jetzt aber trotzdem. Sowohl «Hände weg von den Abzügen» – die eine politische Wirkung auch so nicht verfehlt habe – als auch und erst recht «Hände weg vom Katasterwert».

Letztere steht auch nur indirekt in Zusammenhang mit der Steuervorlage, die bereits im Mai zur Abstimmung kommt, denn die Revision der Katasterschätzung wurde entgegen anfänglicher Pläne nicht in den Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative integriert. Zum Missfallen unter anderem des Verbands der Einwohnergemeinden übrigens, wo der Gegenvorschlag nun heiss umstritten ist.

Diese Vorlage – die Vernehmlassung dazu läuft noch bis am 4. März – dürfte bei Parteien, Verbänden (vor allem natürlich bei den Hauseigentümern) und im Parlament umstrittener sein als die Steuerentlastungen für die unteren Einkommen und Familien. Es ist dennoch zumindest denkbar, dass auch sie im Schnellzugstempo durchgezogen werden könnte und somit auch die zweite Zwillingsinitiative faktisch hinfällig würde.

Die Behandlung der Initiative, so sie denn zu Stande gekommen ist, bis dahin hinauszuzögern, fände man allerdings im «Jetz si mir draa»-Komitee nicht mehr bloss politisch fragwürdig, sondern geradezu rechtsmissbräuchlich.

Rémy Wyssmann erinnert auch an Ankündigungen aus den Reihen des Hauseigentümerverbands in der Januarsession des Kantonsrats, die Revision der Katasterschätzung in der vorliegenden Fassung auf jeden Fall bekämpfen zu wollen. Will heissen: Selbst wenn es im Parlament für eine Zweidrittelmehrheit reichen sollte, müsste doch mit einer Referendumsabstimmung gerechnet werden.

Für Wyssmann steht daher ausser Frage, dass Zwillingsinitiative und Kataster-Vorlage vom Parlament zusammen behandelt und gegebenenfalls auch zusammen der Volksabstimmung unterbreitet werden müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen