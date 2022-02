Steuerdebatte Von der Solothurner Gemeindelobby kommt Opposition, Verbandsspitze will Doppel-Nein zu «Jetz si mir draa» und Gegenvorschlag An der Spitze des Verbands der Einwohnergemeinden hält man nichts vom Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative. Die Parole wird aber eine ausserordentliche Generalversammlung am 10. März beschliessen. Präsident Roger Siegenthaler würde am liebsten die Abstimmung verschieben und die Vorlage noch einmal «nachbessern» lassen. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

2019 trimmte Präsident Roger Siegenthaler den Gemeindeverband auf ein Ja zur Unternehmenssteuerreform, jetzt möchte er ein doppeltes Nein zur «Jetz si mir draa»-Initiative und zum Gegenvorschlag erreichen. Hanspeter Bärtschi

Voraussichtlich am 15. Mai wird im Kanton Solothurn über die Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu abgestimmt. Offiziell ist die Abstimmung noch gar nicht angesetzt, aber die Vorbereitungen in den verschiedenen Lagern laufen schon auf vollen Touren. Eine waghalsige Idee ist auch, die Abstimmung zu verschieben und den Gegenvorschlag noch einmal neu ins Parlament zu bringen – zur «Nachbesserung».

Roger Siegenthaler, Präsident des Verbands der Einwohnergemeinden. Hanspeter Bärtschi

Einer, der diesen Gedanken wälzt, ist Roger Siegenthaler, der Präsident des Verbands der Einwohnergemeinden VSEG. Für ihn steht fest, dass für die Gemeinden auch die Steuerausfälle aus dem gegenüber der Initiative deutlich moderateren Gegenvorschlag nicht verkraftbar sind und viele den Steuerfuss bei einer Annahme erhöhen müssten. Die Entlastung der unteren Einkommen würde so wieder zunichtegemacht, ein Nullsummenspiel für die Steuerzahler.

Man fühlt sich von der Regierung übergangen

Peter Hodel, Finanzdirektor. Corinne Glanzmann

Der VSEG hatte deshalb von Anfang an einen Gegenvorschlag verlangt, der die Gemeinden möglichst schadlos hält. Wie das zu bewerkstelligen wäre? Nicht sein Problem, sagt Siegenthaler, dafür gebe es ja die Spezialisten in der Verwaltung.

Da schwingt der anhaltende Ärger mit, dass man gar nicht in die Ausarbeitung der Vorlage einbezogen worden war. Der neue Finanzdirektor Peter Hodel (FDP) hatte den noch unter seinem CVP-Vorgänger Roland Heim gezimmerten Entwurf dem VSEG-Vorstand erst am Vortag des öffentlichen Vernehmlassungsstarts im vergangenen August präsentiert.

Denkbar wäre für den VSEG-Präsidenten zum Beispiel gewesen, dass der Kanton die Ausfälle der Gemeinden mit einem ähnlichen System wie bei der Unternehmenssteuerreform über den Finanzausgleich abfedert. Ein Rückweisungsantrag aus den Reihen der SVP in der Ratsdebatte letzten Monat, der das Feld dafür noch einmal geöffnet hätte, blieb aber chancenlos.

Ein kleines Türchen steht einen Spalt breit offen

Jetzt nach bereits geschlagener Schlacht im Parlament in allerletzter Sekunde den Zug doch noch anzuhalten versuchen? Siegenthaler ist sich bewusst, dass er sich da an einen sehr dünnen Strohhalm klammert. Aber er bestätigt, dass er in diesen Tagen zumindest noch einmal das Gespräch mit Gemeindevertretern im Kantonsrat aus allen Parteien suchen wird, um die Möglichkeit dafür zu erörtern.

Hinter vorgehaltener Hand würden nämlich etliche bestätigen, dass für sie auch der Gegenvorschlag in der vorliegenden Form nicht akzeptabel ist. Und um ihn durchzubringen, wird die Unterstützung der Gemeindelobby im Abstimmungskampf wichtig sein.

Markus Ballmer, Sekretär des Kantonsrats. zvg

Auf Nachfrage macht Ratssekretär Markus Ballmer wenig Hoffnung für die kühnen Pläne, selbst wenn es wider Erwarten gelingen sollte, in letzter Minute zum Beispiel eine Mehrheit für einen Dringlichen Auftrag in der März-Session zur nochmaligen Überarbeitung des Gegenvorschlags zu mobilisieren. Ein Rückkommen auf den Parlamentsbeschluss der letzten Session sei nicht mehr möglich, die Hoheit über die Vorlage sei vom Parlament zu den Stimmberechtigten übergegangen.

Und die Abstimmung auszusetzen liegt ohnehin nicht in der Kompetenz des Parlaments, darüber entscheidet die Regierung. Auch ein Rückzug der Initiative ist nicht mehr möglich, dafür ist die gesetzliche Frist (zehn Tage nach dem Parlamentsbeschluss) abgelaufen.

Eines wäre – allerdings auch das «eine sehr theoretische Möglichkeit», sagt der Ratssekretär – aber tatsächlich denkbar: Mit einem Dringlichen Auftrag in der Märzsession schon jetzt eine neue Überarbeitung des Steuergesetzes mit Inkrafttreten am 1. Januar 2023 für den Fall eines doppelten Neins in der Mai-Abstimmung zu verlangen.

Sollte das Parlament darauf einsteigen, könnte die Zeit knapp reichen, damit für den Abstimmungssonntag bereits ein verbindlicher parlamentarischer Beschluss zur Ausarbeitung eines «indirekten Gegenentwurfs» als Alternative zum vorliegenden Gegenvorschlag zur Initiative vorliegt. Den allenfalls hin- und hergerissenen Vertretern der Gemeindelobby könnte das eine doppelte Nein-Parole für die Mai-Abstimmung schmackhaft machen.

Appell aus der SP-Zentrale: «Wir brauchen eure Hilfe»

Und genau darauf arbeitet man an der Verbandsspitze hin. Der VSEG-Vorstand hat sich bereits gegen den Gegenvorschlag in der vorliegenden Form ausgesprochen und im Vorfeld der Ratsdebatte im Januar auch mit einem Schreiben an alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte offen für ein Doppel-Nein lobbyiert.

Die definitive Parolenfassung soll aber an einer ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen, am 10. März in Solothurn, wie nun feststeht. Finanzdirektor Peter Hodel soll in einem Streitgespräch gegen «Jetz si mir draa»-Initiant Rémy Wyssmann von der SVP den Gegenvorschlag vertreten, Präsident Siegenthaler wird mit Sicherheit aus seinem Herzen keine Mördergrube machen und die Versammlung für ein doppeltes Nein zu überzeugen versuchen.

Es könnte knapp werden, und ohne Rückendeckung von der Gemeindelobby sind Steuervorlagen nicht so ohne weiteres ins Trockene zu bringen, wie die Unternehmenssteuerreform gezeigt hat. Im Lager der Befürworter scheint denn auch eine leichte Nervosität feststellbar zu sein. «Die Kantonsratsfraktion und die Partei brauchen eure Hilfe», heisst es in einem Schreiben aus der SP-Zentrale an die SP-Mitglieder in den Gemeinderäten.

Sie werden darin aufgefordert, sich in den Gemeinderäten dafür stark zu machen, dass sie sich für den Gegenvorschlag einsetzen und die Delegierten für die VSEG-Generalversammlung entsprechend mandatieren. Wolle man der Vorlage an der Urne zum Erfolg verhelfen, sei es «dringend notwendig, dass wir uns in unseren Gemeinden für ein Ja zum Gegenvorschlag einsetzen».

