Jährlicher Ausgleich der kalten Progression in Solothurn denkbar

Steuerdebatte Regierung gesprächsbereit: Rückt ein Ausgleich der kalten Progression in Solothurn doch noch in greifbare Nähe? Ein höheres Einkommen versteuern, für das man sich aber nicht mehr leisten kann: Das ist die kalte Progression. Das System sieht zwar einen Ausgleich dieses Effekts vor, aber im Kanton Solothurn können die Steuerpflichtigen unter Umständen noch lange darauf warten.

Ohne Ausgleich der kalten Progression werden Lohnaufbesserungen zum Teil wieder von den Steuern «weggefressen». Gaetan Bally/Keystone

Die Teuerung hat letztes Jahr angezogen, wie seit langem nicht mehr. Viele Arbeitgeber gewähren deshalb ihren Angestellten eine Lohnerhöhung, einen Teuerungsausgleich. So weit, so erfreulich für die Arbeitnehmer. Allerdings reicht die Lohnerhöhung wohl in vielen Fällen nicht aus, um die Teuerung voll auszugleichen, sprich die Kaufkraft der Löhne zu erhalten.

Aber trotz somit real unter Umständen gesunkenen Einkommens wird man mit einem höheren Nominallohn für dieses Jahr natürlich auch höhere Einkünfte versteuern, also dem Fiskus mehr Geld abliefern müssen.

Kalte Progression nennt sich dieser Effekt. Er ist ungerecht, er widerspricht dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder ritzt zumindest daran. Darum kennt das Steuersystem den Ausgleich der kalten Progression über eine Anpassung von Tarifen und Abzügen.

Teil der Steuerinitiative neu aufgelegt

So weit, so gut auch hier. Nur: Im Gegensatz zu manch anderen Kantonen wird es im Kanton Solothurn für die Steuerpflichtigen diesen Ausgleich der kalten Progression in absehbarer Zeit nicht geben. Der Regierungsrat zeigt sich jetzt aber zumindest bereit, die gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen, die das verhindern.

Es geht um einen Auftrag von SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann (Kriegstetten), der eine jährliche Anpassung der Tarifstufen und Abzüge an die Teuerung verlangt, was heute im kantonalen Steuergesetz nicht vorgesehen ist. Wyssmann greift damit eine Forderung «seiner» Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» neu auf, die im Abstimmungskampf vergangenen Mai erst eine untergeordnete Rolle spielte, da die Inflationsrate zu diesem Zeitpunkt noch kein grosses Thema war.

Der hauchdünn angenommene Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative klammerte das Thema der kalten Progression nämlich aus. Mit der paradoxen Konsequenz, dass die beschlossenen Steuererleichterungen ab diesem Jahr nun gerade wegen der Annahme der Vorlage zumindest teilweise auch wieder zunichtegemacht werden.

Der Zähler ist auf Null zurückgesetzt

Im Steuergesetz ist es nämlich so geregelt: Ein Ausgleich der kalten Progression findet im Kanton Solothurn erst statt, wenn die Teuerung seit der letzten Anpassung bei fünf Prozent liegt. Und vor allem: Die Frist beginnt bei jeder Änderung des Steuertarifs neu zu laufen. Will heissen: Mit der Annahme des Gegenvorschlags zur «Jetz si mir draa»-Initiative wurde der Zähler punkto Ausgleich der kalten Progression wieder auf Null gesetzt.

Massgebend ist jeweils der Teuerungsindex ein Jahr vor Beginn der Steuerperiode. Ohne die Abstimmung über den Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative wäre das also für dieses Jahr der Stand am 31. Dezember 2021 gewesen und es hätte ohnehin keinen Ausgleich der kalten Progression gegeben. Denn seit der letzten Tarifanpassung 2008 gab es bis dahin kaum eine Teuerung.

Nun beginnt die Zeitrechnung trotz einer Teuerung von 3,5 Prozent seit der letzten Anpassung aber neu. Und dass die Teuerung nach dem ausserordentlichen Anstieg im letzten Jahr noch einmal in kurzer Zeit um fünf Prozent steigt, ist wohl kaum anzunehmen und schon gar nicht zu hoffen. Will heissen: auf einen Ausgleich der kalten Progression – der letzte liegt über 20 Jahre zurück – können die Solothurner Steuerzahlenden noch lange warten.

Regierungsrat: «Aus unserer Sicht prüfenswert»

Es sei denn, Kantonsrat Wyssmann hat mit seinem Auftrag Erfolg. Ursprünglich hatte er den seit der letzten Anpassung aufgelaufenen Ausgleich der kalten Progression per 1. Januar 2023 verlangt. Nachdem der Kantonsrat die dringliche Behandlung des Vorstosses ablehnte, ist diese Forderung vom Tisch. Aber der Regierungsrat zeigt sich zumindest offen für eine künftige neue Regelung.

Ein Wechsel zum automatischen, jährlichen Ausgleich der kalten Progression ohne bestimmte Schwelle für den Teuerungsindex sei «aus unserer Sicht prüfenswert», schreibt die Regierung in ihrer Stellungnahme. So wird es auch für die direkte Bundessteuer gehandhabt, ebenso kennen mehrere Kantone wie etwa die direkten Nachbarn Aargau und Basel-Landschaft dieses System.

Weiter anerkennt der Regierungsrat, dass im heutigen System für den Ausgleich der kalten Progression die Zeitspanne zwischen dem Stichtag für den Teuerungsindex und der Steuerperiode, in der eine Anpassung von Tarif und Abzügen Wirkung erzielt, «relativ lang» ist. Es sei zu prüfen, ob hier eine Verkürzung umsetzbar wäre. Der Regierungsrat schlägt vor, ihn damit zu beauftragen, «zu prüfen, ob mit dem Wechsel die Vorteile für die steuerpflichtigen Personen überwiegen».