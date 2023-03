Solothurner Kantonsrat lehnt Zwillingsinitiativen zu Steuern ab

Porträt Im Thal steht ein noch nicht einmal 30-jähriger Diakon hinter dem Altar: Er will frischen Wind in die Kirchgemeinden bringen

Der knapp 30-jährige Diakon Edmond Égető arbeitet seit zwei Jahren für den Pastoralraum St. Wolfgang im Thal. Er gibt sich nahbar, ist an Dorffesten oder der Fasnacht anzutreffen. Besonders imponiere ihm die aktive Vereinskultur in der Region. An der Kirche kritisiert er geringe Dialogfähigkeit und fehlenden Pragmatismus.