Solothurn: Neuer Steuerstreit um die kalte Progression

Steuerdebatte In Solothurn gibts keinen Ausgleich der kalten Progression – für Kantonsrat Wyssmann ist das «ein Skandal» Der Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa» setzt den Teuerungszähler im Kanton Solothurn auf null zurück. Damit würden die Entlastungen gleich wieder zunichte gemacht, kritisieren die Initianten. 07.09.2022, 18.00 Uhr

«Steuersenker» Rémy Wyssmann ist sauer: Er will den Ausgleich der kalten Progression für 2023 durchboxen. Bruno Kissling

Die Regierung ist bereit, weitere Steuererleichterungen zu prüfen, wenn es die Finanzlage zulässt. Dass die Stellungnahme zu seiner Interpellation unverbindlich bleiben würde, war ebenso absehbar wie die Unzufriedenheit, die das bei «Jetz si mir draa»-Initiant Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten) auslösen würde.

Was ihn nun aber erst recht auf die Palme bringt: Mit der Annahme des Gegenvorschlags zur Steuersenkungsinitiative wird es vorderhand keinen Ausgleich der sogenannten kalten Progression geben, auch wenn die Teuerung dieses Jahr fünf Prozent seit dem letzten Ausgleich erreicht, was mit einiger Sicherheit der Fall sein dürfte.

Weil ein neuer Tarif in Kraft tritt, wird der Zähler für die aufgelaufene Teuerung wieder auf Null gesetzt, so steht es im Steuergesetz.

Kalte Progression heisst: Erhält man einen Teuerungsausgleich, muss man ein höheres Einkommen versteuern, obwohl es real vielleicht gar nicht gestiegen oder vielleicht sogar gesunken ist. Dafür gibt es eben den Ausgleichsmechanismus beim Tarif und den Abzügen, der im Kanton Solothurn aber erst bei einer Teuerung von fünf Prozent seit dem letzten Ausgleich greift.

Steuergesetzrevision im Expresstempo gefordert

Weil das nun aber nächstes Jahr nicht der Fall sein wird, werde die Steuererleichterung des Gegenvorschlags zur «Jetz si mir draa»-Initiative «mehr als neutralisiert», so Wyssmann. So gehe das nicht, ja das sei ein Skandal, wetterte er am Mittwoch im Kantonsrat.

Er hat nun einen dringlichen Auftrag eingereicht, der eine Express-Steuergesetzrevision verlangt: Die seit dem letzten Ausgleich aufgelaufene kalte Progression sei per 1. Januar 2023 auszugleichen und ab dann der jährliche Ausgleich bei jedem Anstieg der Teuerung im Gesetz zu verankern.

