Steuerabstimmung Trifft auch der Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa» die Solothurner Gemeinden immer noch zu hart? Auch der Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative führe zu nicht verkraftbaren Steuerausfällen, klagen viele Gemeinderäte und empfehlen ihren Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein doppeltes Nein. Die Klagen erstaunen angesichts der gesunden Finanzlage der meisten Gemeinden etwas. Urs Moser Jetzt kommentieren 02.05.2022, 18.00 Uhr

In der Höhle des Löwen: Finanzdirektor Peter Hodel vor der Generalversammlung des Einwohnergemeindeverbands. Hansjörg Sahli

Zwei Wochen vor der Abstimmung ist die Frage in den Fokus gerückt, ob nicht nur die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa», sondern auch der bescheidenere Gegenvorschlag zu Steuerausfällen führen würde, die für die Gemeinden nicht zu verkraften wären.

In zahlreichen Gemeinden mischt sich der Gemeinderat aktiv in den Abstimmungskampf ein und ruft die Bevölkerung zu einem doppelten Nein am 15 Mai auf. Der Tenor: Sollte der Gegenvorschlag angenommen werden, sähe man sich zu einer Erhöhung des Steuerfusses gezwungen, was die Entlastung bei der Staatssteuer wieder weitgehend zunichte machen würde.

Sind die Ausfälle für die Gemeinden wirklich so gravierend, dass sie nicht anders aufgefangen werden können? Die Ausgangslage ist natürlich nicht überall die gleiche, die Finanzlage über die Gesamtheit der Gemeinden betrachtet nährt aber schon den Verdacht, dass da mit den roten Zahlen etwas gar schwarzgemalt wird.

Gleiche Verluste, unterschiedliche Meinungen

Im Durchschnitt führt der Gegenvorschlag für die Gemeinden bei gleichbleibendem Steuerfuss zu Ausfällen im Umfang von 4,7 Prozent gegenüber den heutigen Steuereinnahmen. In 23 Gemeinden lägen die Ausfälle über 5 Prozent, in 40 Gemeinden unter 5 Prozent.

5 Prozent, das mag nach nicht dramatisch viel klingen. Zu berücksichtigen ist aber, dass eine Gemeinde nur über einen kleinen Teil ihres Budgets überhaupt frei bestimmen kann und der überwiegende Teil gebundene Ausgaben sind. Da fallen 5 Prozent tatsächlich schon sehr stark ins Gewicht. Aber warum kommt der Gemeinderat in Niederbuchsiten zum Schluss, dass man mit den 5 Prozent leben kann, während man in Lüterkofen 4 Prozent für nicht verkraftbar hält? Dies bei praktisch identischem Hauhaltvolumen.

Es liessen sich weitere Bespiele von Gemeinden aufzählen, wo sich die Steuerausfälle prozentual im gleichen Rahmen bewegen, die Behörde aber die Konsequenzen ganz unterschiedlich einschätzt. «Finanziell nicht tragbar, Steuererhöhung unumgänglich», findet zum Beispiel der Gemeinderat von Erlinsbach. In Niedergösgen (wie Erlinsbach minus 5 Prozent)spricht er sich für den Gegenvorschlag aus.

74 Steuersenkungen in den letzten fünf Jahren

Natürlich verfügt nicht jede Gemeinde über das gleiche finanzielle Polster. Alles in allem darf sich die Finanzlage der Solothurner Gemeinden aber sehen lassen. Im Jahr 2020 wurde über alle Gemeinden ein Überschuss von insgesamt 28,3 Millionen erwirtschaftet, das entspricht übrigens ziemlich genau den Steuerausfällen, die der Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa» für alle Gemeinden zusammen mit sich bringt.

Die Solothurner Gemeinden verfügten 2020 zusammen über ein Eigenkapital von rund 1,2 Milliarden, das Nettovermögen lag bei 346 Franken pro Kopf der Bevölkerung. Für das laufende Jahr sahen sich denn auch immerhin wieder elf Gemeinen in der Lage, die Steuern zu senken. Im Vorjahr waren es zehn, in den letzten fünf Jahren waren insgesamt 74 Steuersenkungen zu registrieren.

Ausgaben von den Gemeinden zum Kanton verlagert

Der Regierungsrat hat in Aussicht gestellt, Härtefälle über den Finanzausgleich abzufedern. Einen weiteren Grund, warum er den Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa» aber für die grosse Mehrheit der Gemeinden für verkraftbar hält, hat Finanzdirektor Peter Hodel (bis zum Amtsantritt im August 2021 selber Vizepräsident des Einwohnergemeindeverbands) in der Januarsession des Kantonsrats dargelegt: Es fand in den letzten Jahren eine deutliche Verschiebung finanzieller Lasten von den Gemeinen zum Kanton statt.

Und es folgt eine weitere: Die Beteiligung der Gemeinden an den Sonderschulkosten sinkt bis 2026 schrittweise auf Null. Macht 20 Millionen weniger Ausgaben, die Steuervorlage ist damit zu fast 70 Prozent gegenfinanziert. «So staune ich, wenn ich von den Gemeinden höre, dass die Steuerausfälle sehr hoch und katastrophal seien», so Hodel in der Ratsdebatte.

Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands, hielt ihm im Interview mit dieser Zeitung zwar zu Recht entgegen, dass die neue Finanzierung der Sonderpädagogik nichts mit der aktuellen Steuervorlage zu tun hat. Das ändert aber nichts daran, dass sie die Gemeinden um 20 Millionen entlastet.

Kommt noch etwas hinzu: Sollte die (in der Vernehmlassung allerdings arg zerzauste) Revision der Katasterschätzung gelingen, würde das zu Mehreinnahmen führen. Der Kanton will seinen Anteil zwar über eine Senkung des Staatssteuerfusses an die Bevölkerung zurückverteilen, aber die Gemeinden sind nicht in der Pflicht, das ebenfalls zu tun. Sie könnten mit zusätzlichen Steuereinnahmen von 21 Millionen rechnen.

In diesem Fall wären dann die Ausfälle aus der aktuellen Steuervorlage weit mehr als kompensiert.

