Sterbehospiz Ab dem Frühling 2022 öffnet das Sterbehospiz in Derendingen die Türen – das ist die neue Geschäftsleiterin Nachdem der Verein Sterbehospiz Solothurn vor wenigen Wochen den Mietvertrag für das Hospiz Solothurn in Derendingen unterzeichnet hat, konnte unterdessen die Position der künftigen Geschäftsleitung des Hospizes mit Cristina Pitschen besetzt werden. Jetzt kommentieren 13.10.2021, 13.00 Uhr

Cristina Pitschen, hier noch Leiterin Spitex Grenchen, wird am Frühling 2022 die Geschäftsführerin des Sterbehospizes in Derendingen. Oliver Menge/Z6

Es war ein langer Weg, aber im Frühling 2022 ist der Verein Sterbehospiz Solothurn am Ziel. Dann wird in Derendingen das Hospiz Solothurn mit sechs Betten eröffnet. Nun gibt der Verein bekannt, wer künftig die Geschäftsleitung in dem Hospiz übernimmt: Geschäftsleiterin wird Cristina Pitschen, wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt.