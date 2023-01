Sterbebegleitung Das Lebensende zurück ins gesellschaftliche Bewusstsein holen: Kurse für «Letzte Hilfe» für Erwachsene und Kinder im Kanton Solothurn Es ist höchste Zeit, die Berührungsängste zum Sterben und Tod abzubauen und diese Vorgänge sichtbar zu machen. Davon sind Palliative Care Kanton Solothurn und die Landeskirchen überzeugt. Nun können Gemeinden, Schulen und andere Institutionen niederschwellige Letzte-Hilfe-Kurse buchen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cornelia Mackuth-Wicki, Leiterin Koordinationsstelle Palliativ Care Kanton Solothurn (l.), und Kursleiterin Nicole Häfeli haben das Kursangebot für «Letzte Hilfe» aufgebaut. Carole Lauener

Wir werden älter und die Zahl der Seniorinnen und Senioren nimmt im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zu. «Wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, den Tod zu verdrängen.» Aus dieser Überzeugung heraus haben Cornelia Mackuth, Leiterin der Koordinationsstelle Palliative Care Kanton Solothurn, und Nicole Häfeli, Spitalseelsorgerin am Bürgerspital Solothurn, mit Hilfe von Fachleuten aus Alterspflege und Spitexorganisationen letztes Jahr Kurse für «Letzte Hilfe» aufgebaut.

Dabei orientierte man sich an den Leitlinien der Letzte-Hilfe-Kurse im Ausland, die der deutsche Notfallmediziner Georg Bollig aufgebaut hat und die mittlerweile in vielen Ländern Anwendung finden. Ziel ist es, Ängste rund um das Sterben und den Tod abzubauen.

Die Kurse sollen aufzeigen, dass «der Tod etwas Normales ist und untrennbar zur Gesellschaft gehört», wie Häfeli sich ausdrückt. Hingegen verstehen sich die Kurse nicht als Ausbildung für Sitzwachen am Sterbebett, Mundpflege oder Seelsorge.

Kurse haben ein positives Echo

Erste Kurse haben seit dem Herbst an verschiedenen Orten im Kanton stattgefunden, lediglich der Kurs in Breitenbach habe verschoben werden müssen. Der nächste findet am 21. Januar in der Reformierten Stadtkirche Solothurn statt und ist ausgebucht.

Das Echo auf die Kurse sei sehr positiv, sagen Mackuth und Häfeli. «Gewisse Leute kommen, weil sie kürzlich einen nahestehenden Menschen verloren haben. Andere melden sich an, weil das Thema sie interessiert», präzisiert Mackuth.

Schweizweit ersten Kurs für Jugendliche durchgeführt

Mitte November hat in der Reformierten Kirchgemeinde Biberist-Gerlafingen nach Aussage der Initiantinnen der landesweit erste Letzte-Hilfe-Kurs für Jugendliche stattgefunden, im Rahmen eines Freifachs im Konfirmandenunterricht. «Der Kurs war der Renner bei den Jugendlichen. Gern hätten noch mehr teilgenommen», erzählt Häfeli.

Kinder und Jugendliche hätten ihre ganz eigene Art, mit dem Lebensende umzugehen, sind die Kursinitiantinnen überzeugt. «Dank des altersgerechten Materials entstehen Anknüpfungspunkte für Fragen und den Austausch eigener Erfahrungen», so Häfeli. Der geglückte Auftakt zur Arbeit mit Minderjährigen macht Appetit auf mehr. «Wir möchten neben den Kirchgemeinden auch die Schulen an Bord holen», sagt Häfeli weiter.

Zum Tod ist viel Wissen verloren gegangen

Einst war der Tod in der Gesellschaft ein zentrales und unausweichliches Element. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Thema ans Gesundheitswesen, die Spitäler und Altersheime ausgelagert. Das gehe so weit, dass manche Leute bis zur Lebensmitte noch nie eine Leiche gesehen haben, sagt Häfeli.

«Dadurch ist viel Wissen zu Sterben und Tod, aber auch zu Abschiedsritualen und Trauerarbeit in der Gesellschaft verlorengegangen», erklärt die Palliativ-Koordinationsstellenleiterin Mackuth.

Dass man sich in Europa das Wissen nun zurückholen will, darin sehen sie und Häfeli eine Notwendigkeit. «In Zukunft werden wir für die körperliche und psychische Begleitung im Sterbeprozess verstärkt auf die Unterstützung der Angehörigen angewiesen sein – wie früher. Die professionellen Strukturen allein werden mit der Alterung der Gesellschaft kaum Schritt halten können», sagt Häfeli.

Langes, langsames Sterben ist die Regel

Im Mittelalter war der plötzliche Tod ohne Möglichkeit zur Beichte eine Angstvorstellung. Heute ist ein solches Ende für viele Leute eine Idealvorstellung. Umfragen hätten gezeigt, dass die meisten Menschen sich einen schnellen Tod wünschen, sagt die Spitalseelsorgerin. «Die Realität sieht aber so aus, dass der Wunsch nur bei fünf Prozent der Leute in Erfüllung geht. Im Gegensatz zu früher hat sich der Sterbeprozess sogar massiv verlängert.»

Letzte-Hilfe-Kurs Der Kurs ist in vier Lektionen à 45 Minuten gegliedert und wird mit einem einfachen Essen kombiniert. Die Themenschwerpunkte: Sterben als Teil des Lebens; vorsorgen und entscheiden; körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte lindern; Abschied nehmen. Die Kursleitung besteht aus einem Tandem mit einer Pflegefachperson und einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin. Für die Teilnehmenden ist der Kurs gratis, bis auf einen Unkostenbeitrag ans Essen. Die Institution, die den Kurs bucht, zahlt 500 Franken.

Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zur Langlebigkeit der Gesellschaft aussieht – in den letzten 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung in der Schweiz verdoppelt – erklärt Häfeli mit dem medizinischen Fortschritt, etwa der Möglichkeit zur Wiederbelebung. Und: «Manche Krebsarten sind zu chronischen Krankheiten geworden.»

Ob es mittels «Letzter Hilfe» gelingen wird, den Tod zurück in den Schoss der Gesellschaft zu holen, hängt entscheidend von den Kursleitungen ab. Dazu sagt Palliativ-Koordinatorin Mackuth: «Wir tragen Sorge zu unseren Kursleitenden. Wir kümmern uns um ihre Aus- und Weiterbildung und haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen