Stellenausschreibungen

Kantonsregierung

Die Kommunikation der kantonalen Exekutive läuft über die Medienbeauftragte des Regierungsrates, Andrea Affolter. Dem bei der Staatskanzlei angesiedelten Team gehören – neben Affolter – Thomas Jud und Andreas Kaufmann (insgesamt 270 Stellenprozent) an. Affolter ist für die übergeordnete Kommunikation von Regierung und Staatskanzlei zuständig.

Die geplante Einstellung eines/einer Chef/in Kommunikation im Departement des Innern (DDI) stelle keine Abkehr von der bisherigen regierungsrätlichen Kommunikationsstrategie dar, heisst es auf Anfrage bei der Staatskanzlei. Anders als in anderen Kantonen – etwa im Aargau – gibt es in den fünf Departementen keine eigentlichen Departementssprecher. So sind zum Beispiel Medienauskünfte in der Regel über die Departementssekretariate oder bei den zuständigen Amtsstellen erhältlich.

Daran soll sich nichts ändern, heisst es bei der Staatskanzlei. Ebenso gebe es derzeit keine Pläne der übrigen vier Regierungsratsmitglieder für die Einführung von Departements-Kommunikationschefs. (ums.)