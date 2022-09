Energiekrise Swissmem-Direktor: «Wir sehen viele Gewitterwolken» – doch für den Kanton Solothurn sieht er grosse Chancen Noch sind die Auftragsbücher voll. Aber die Energiekrise belastet viele Unternehmen stark. Trotzdem will Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher nichts von staatlicher Preisregulierung wissen. Und für den Kanton Solothurn sieht er gar grosse Chancen. Sébastian Lavoyer 28.09.2022, 18.42 Uhr

Noch ist alles in bester Ordnung in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Die Auftragsbücher sind voll, die Auftragseingänge im ersten Halbjahr seien schweizweit gar noch um 10 Prozent gewachsen, so Stefan Brupbacher, Direktor des Branchenverbandes Swissmem, am gestern von der Standortförderung Espace Solothurn erstmals durchgeführten Insidertalk in der Couronne in Solothurn.

Doch, so Brupbacher: «Die Dynamik ist rückläufig. Für die nächsten sechs bis neun Monate sieht es gut aus. Aber für die Zeit danach sehen wir viele Gewitterwolken.» Grund dafür sei, dass Deutschland, der Wachstumsmotor Europas, lahmt. Aber auch die Energiekrise und die massiv gestiegenen Preise für Vorprodukte zerstören die Gewinnmargen der Unternehmen.

Von Preisdeckelungen beim Strom, oder von der Möglichkeit gewisse Betriebe zurück in die Grundversorgung zu lassen, hält Brupbacher wenig. Zugleich zeigt er Verständnis für Unternehmen, die unter den exorbitant gestiegenen Stromkosten leiden: «Es ist klar, dass kein Unternehmen eine Verachtfachung des Preises einfach so wegstecken kann.»

Keine Eingriffe in die Preisbildung, primär Kurzarbeit

Dann aber verweist er auf die Ölkrise in den 70er-Jahren. Die Schweiz habe auch damals kaum eingegriffen ­– im Gegensatz zu anderen Staaten in Europa. Mit der Konsequenz, dass diese noch heute deutlich energieintensiver produzieren. Es mache keinen Sinn, den Wandel aufzuhalten. So hätten die hohen Energiepreise zur Folge, dass mehr in Effizienz investiert würde, in den Ausbau der eigenen Stromversorgung.

Der Branchenverband Swissmem, dem übrigens auch Stahl Gerlafingen angehört, fordert deshalb, dass primär Kurzarbeit eingesetzt wird, um die Auswirkungen der hohen Strompreise abzufedern und den Unternehmen Zeit zu geben, bis sich die Preise wieder normalisiert haben. Auch wenn diese wohl kaum mehr auf das Niveau vor der Krise zurückgehen dürften.

So kritisch die Situation für viele Unternehmen auch ist, Brupbacher sieht gerade für den Kanton Solothurn auch grosse Chancen. Denn in den wirtschaftlichen Zentren der Schweiz – in Zürich, Basel, entlang dem Genfersee – stelle man eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber der Wirtschaft fest. Bei den Behörden wie der Bevölkerung. Zudem ist der Platz knapp und die Wohnungen sind für Mitarbeitende kaum mehr finanzierbar.

Eine Städte-Perlen-Kette am Jurasüdfuss

Ganz anders präsentiere sich die Situation am Jurasüdfuss. Hier habe man historisch bedingt ein starkes Cluster in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, das in den letzten 20, 30 Jahren zwar ein bisschen vergessen geriet, aber noch immer existiere.

Zudem seien die Behörden offen für wirtschaftliche Anliegen, wie er von Solothurner Unternehmern wisse. Hier kriege man zügig eine Baubewilligungen, während man andernorts unendlich warte. Das belege auch das Beispiel Biogen. «Was Solothurn da geschafft hat, ist sensationell», so Brupbacher. Hinzu komme, dass auch der Wohnraum wesentlich günstiger sei als in den Wirtschaftszentren. Aber auch die ideale Lage im Zentrum der Schweiz, das ansprechende kulturelle Angebot, samt einem urbanen Lebensgefühl.

Diese idealen Voraussetzungen fänden sich entlang des ganzen Jurasüdfusses. Von Baden bis Biel. Deshalb müsste man sich eigentlich überregional zusammenschliessen, so Brupbacher, um gemeinsam die Vorteile dieser Gegend zu betonen und nach aussen zu tragen. «Hier reiht sich Stadt-Perle an Stadt-Perle. Man muss sie nur noch zu einer Kette zusammenfügen», sagt Brupbacher. Dann könnte die Region auch in der Krise strahlen.