Start Sommersession So stehen die Solothurner Parlamentarier zu Oligarchen-Geldern, Kampfjet-Beschaffung und Sexualstrafrecht Zum Start der Sommersession nehmen die acht Solothurner Parlamentsmitglieder Stellung zu den drei Themen Verfolgung von Oligarchen-Geldern, Zeitpunkt der F35-Beschaffung und Verschärfung des Sexualstrafrechts. Christof Ramser Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Solothurn ist im Parlament mit acht Personen vertreten. Im Ständerat sitzen Roberto Zanetti (SP) und Pirmin Bischof (Die Mitte). Im Nationalrat politisieren Franziska Roth (SP), Felix Wettstein (Grüne), Kurt Fluri (FDP), Walter Wobmann (SVP), Christian Imark (SVP) und Stefan Müller-Altermatt (Die Mitte).

Von links: Roberto Zanetti, Stefan Müller-Altermatt, Pirmin Bischof, Kurt Fluri, Christian Imark, Franziska Roth, Felix Wettstein, Walter Wobmann. Keystone/Christoph Krummenacher

Die Solothurner Bundesparlamentarier haben im Vorfeld der Sommersession, welche vom 30. Mai bis 17. Juni in Bern stattfindet, Stellung zu drei zentralen Fragen bezogen:

Das Bundeshaus in Bern: Hier findet ab dem 30. Mai die Sommersession statt. Keystone

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Es ist offensichtlich richtig und nötig, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit und Durchsetzungskraft zu widmen. Die Schweiz macht sich vor der internationalen Staatengemeinschaft unglaubwürdig, wenn sie weiterhin zulässt, dass die Vermögen von russischen Oligarchen frei verschoben oder an Familienmitglieder übertragen werden können.

Christian Imark. Keystone

Christian Imark, Nationalrat SVP: Wichtig für die Schweizer Bevölkerung ist die Senkung der Steuern auf Energie. Die Energiekrise in Europa ist Realität und weitestgehend selbst verschuldet. Bereits 2021 sind die Preise stark angestiegen, mit dem Krieg in der Ukraine sind sie explodiert. Die Folgen für Mittelstand, Wirtschaft und Gewerbe sind gravierend. Der Bund muss jetzt Handeln, damit die hohen Preise abgefedert werden können und die Folgen nicht noch gravierender werden.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Mitte: Eine Taskforce nützt wenig. Wir müssen nicht reden, sondern handeln. Dazu braucht es offensichtlich mehr Kapazität und Durchsetzungskraft beim Staatssekretariat für Wirtschaft, volles Verantwortungsbewusstsein bei den Banken und eine klare Führung durch den zuständigen Bundesrat.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Seit Jahrzehnten breitet der Finanzplatz Schweiz für diese Vermögen im Hintergrund den roten Teppich aus. Die Politik hat es bisher verpasst, dieses Gebaren zu regulieren und kontrollieren. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) schätzt, dass ca. 200 Milliarden Franken allein auf Schweizer Banken deponiert sind. Schlagzeilen wie «Oligarch überschreibt Frau seine Firma, Bund schaut zu» zeigt wie dringend nötig eine Taskforce ist.

Roberto Zanetti. Keystone

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Von den vermuteten 200 Milliarden Oligarchengeldern in der Schweiz sind bisher erst rund 10 Milliarden gesperrt worden. Rund 190 Milliarden stehen potenziell zur Weiterfinanzierung der russischen Kriegsmaschinerie zur Verfügung! Die Identifikation der Oligarchengelder ist wohl schwieriger als vermutet oder wird eher lustlos an die Hand genommen. In beiden Fällen braucht es Spezialisten mit dem nötigen Fachwissen und politischen Willen, das Problem zu lösen.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Eine solche Enteignung ist rechtlich nicht durchführbar, denn die gesetzlichen Grundlagen dazu fehlen und wären einem Rechtsstaat unwürdig. Russische Staatsbürger in der Schweiz zu enteignen, nur weil sie sich von Putin nicht klar distanzieren, würde einer Sippenhaft gleichkommen. Das Vermögen von russischen Privatpersonen gehört nicht dem russischen Staat. Für die schlimmen Zerstörungen in der Ukraine muss Russland mit seinen Staatsgeldern aufkommen.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Wozu eine Taskforce ? Die Sperrung der Vermögenswerte der «Oligarchen» erfolgt auf der Basis der von der Schweiz übernommenen und autonom angeordneten Sanktionen und ist bloss eine Frage deren Umsetzung. Mit ihrer Forderung will die SP lediglich davon ablenken, dass sie aus Rücksicht auf ihren pazifistischen Flügel immer noch nicht bereit ist, endlich die sicherheitspolitischen Realitäten anzuerkennen.

Pirmin Bischof. Michel Lüthi

Pirmin Bischof, Ständerat Mitte: Die Sperrung von Oligarchengeldern gemäss EU-Sanktionsliste ist richtig. Eine zusätzliche Taskforce ist aber völlig unnötig. Was zählt ist das Resultat. Die Schweiz hat effizient und schnell über 7,5 Milliarden Franken verarrestiert. Andere Staaten machten zwar vollmundige Ankündigungen und Taskforce-Einsetzungen und beschlagnahmten für die Galerie ein paar Jachten, sperrten aber keine namhaften Vermögen. Deshalb: Liefere statt lafere.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Mitte: Wenn der Bundesrat die Beschaffungsverträge nicht bis Ende März 2023 unterschreibt, verliert die Offerte des Herstellers ihre Gültigkeit. Das führt zu hohen Risiken bezüglich des Preises und möglicherweise auch einer Verzögerung bei der Auslieferung. Es wäre unverhältnismässig, diese Risiken einzugehen wegen einer Volksabstimmung, zu der noch nicht einmal die Unterschriftensammlung abgeschlossen wurde.

Franziska Roth. Keystone

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Ich befürworte Kampfjets und eine gut ausgerüstete Schweizer Armee. Der Kauf des amerikanischen F-35A wird aber durch Intransparenz überschattet. Deshalb überprüfen sowohl die Geschäftsprüfungskommission (GPK) wie auch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) den Beschaffungsprozess. Der Bundesrat will diese Kontrollorgane übergehen. Das ist wie bei Rot über die Kreuzung fahren und bei einem Unfall behaupten, die Ampel sei als Empfehlung gedacht.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Nein. Das Volk hat der Beschaffung knapp, aber doch zugestimmt. Wenn die Initiative bereits eingereicht und behandlungsreif wäre, würde ich die Frage vielleicht anders beurteilen. Das ist aber nicht der Fall. Zweitens kennen wir kein Finanzreferendum. Vor allem aber dürfen wir es nicht zulassen, dass die Umsetzung getroffener Entscheide mit der Ankündigung von Initiativen blockiert werden kann. Das wäre ein schlechtes Präjudiz.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Falls sich aus den Untersuchungen der Geschäftsprüfungskommission und der Finanzkontrolle keine gewichtigen Einwände ergeben, soll der Bundesrat die Verträge Ende März 23 unterschreiben. Ich finde eine Vorwirkung von geplanten Initiativen heikel. Damit könnte man sämtliche Reformprojekte blockieren und unser Land lahmlegen. Mit der Lancierung einer Atom-Wiedereinstiegsinitiative soll man auch nicht sämtliche energie- und klimapolitischen Reformprojekte blockieren können.

Walter Wobmann. Alex Spichale

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die sicherheitspolitische Lage hat sich mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine - nur ca. zwei Flugstunden von der Schweiz entfernt - dramatisch verändert. Die zurzeit laufende Unterschriftensammlung der SP, der Grünen und der GSoA gegen den Kauf von F-35 Kampfflugzeugen ist daher völlig unverständlich und auch verantwortungslos. Und schliesslich hat das Schweizer Stimmvolk am 27. September 2020 der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge zugestimmt.

Pirmin Bischof, Ständerat Mitte: Nein. Das Volk hat über die Flugzeugbeschaffung samt Kosten entschieden. Der Typenentscheid ist Sache des Bundesrates. Der Entscheid für den F35 ist qualitativ und preislich gut nachvollziehbar. Eine Vertragsunterzeichnung muss nun, auch angesichts der Kriegslage, zügig erfolgen, damit die Beschaffung nicht weiter verzögert wird. Eine noch nicht eingereichte Volksinitiative aus Kreisen, die ohnehin die Armee abschaffen wollen, ändert daran nichts.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Dem Vernehmen nach haben die Initianten eine Verzögerungstaktik gewählt und werden die Unterschriften absichtlich erst am Ablauftag der Sammelfrist einreichen. Wer so lange zuwarten will, handelt fahrlässig und unverantwortlich in Bezug auf die Sicherheit unseres Landes und der Bevölkerung. Das Volk hat entschieden, also können die neuen Kampfflugzeuge gekauft werden.

Felix Wettstein. Keystone

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Doch. Mich erschreckt, dass Bundesrat und Mehrheit der Kommission derart wenig Respekt vor den demokratischen Volksrechten zeigen. Mit der Volksabstimmung im September 2020 wurde nur der Kreditrahmen freigegeben. Die Initiative akzeptiert den damaligen knappen Entscheid. Sie richtet sich jedoch gegen die Wahl des F-35. Dieser ist als Angriffsjet im Verband auf Ziele ausserhalb der Grenze gebaut. Das jedoch wäre verfassungswidrig.

Pirmin Bischof, Ständerat Mitte: Die Revision ist nötig. Heute bleibt ein Mann straffrei, wenn er den Geschlechtsverkehr erzwingt, obwohl die Frau klar «Nein» gesagt hat, ausser wenn er die Frau zusätzlich «genötigt» hat. Für mich ist klar: Nein heisst Nein. Das gebieten Freiheit und Menschenwürde. Als Rechtsanwalt weiss ich aber auch, dass bei Vergewaltigungsklagen oft nicht der Gesetzestext, sondern die Beweislage entscheidend ist. Denn: Meist gibt es keine Zeugen.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Bereits heute gilt «Nein heisst Nein». Am Ende bleibt das Problem, dass zu oft Aussage gegen Aussage steht, wenn keine eindeutigen Beweise vorliegen. Daran ändert auch die aktuelle Revision nichts. Die SVP-Forderung nach einer Verschärfung des Strafrahmens bei einer Vergewaltigung (mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe) wurde abgelehnt. Auch stossend ist die lasche Umsetzung bei den Ausschaffungen durch Gerichte: ausländische Vergewaltiger können dank der «Härtefall-Klausel» in der Schweiz bleiben.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Der Grundsatz «Nein heisst Nein» ist zweifellos ein Fortschritt gegenüber der aktuellen Rechtslage. Aber ein wirklicher Durchbruch ist bloss der Grundsatz «Nur Ja heisst Ja». Das entspricht auch dem üblichen Verhalten unter zivilisierten Menschen und der allgemeinen Lebenserfahrung.

Kurt Fluri. Hanspeter Bärtschi

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Diesen Grundsatz unterstütze ich selbstverständlich. Im Umgang unter den Menschen soll der persönliche Wille ausschlaggebend sein. Ja ist Ja und Nein ist Nein. Eine ganz andere Frage aber ist diejenige nach der strafrechtlichen Sanktion bei Missachtung einer klaren Willensäusserung. In der Praxis wird sie oft an der Beweisbarkeit scheitern, und auf blosse Behauptungen kann sich das Strafrecht nicht abstützen.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Gegen den Willen einer anderen Person sexuell zu handeln ist ein No-Go. Allerdings muss klar sein, ob das «Opfer» die Handlung tatsächlich ablehnte oder nicht. Und es bleibt die Frage, wie ein solcher Tatbestand anlässlich von Gerichtsverhandlungen überhaupt verlässlich nachgewiesen werden kann. Ich glaube kaum, dass mit Überregulierungen in zutiefst privaten Bereichen tatsächlich Probleme gelöst werden.

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Dieser Satz ist eigentlich selbstverständlich: Ein Nein darf sicher nie als «Ja vielleicht» interpretiert werden. Aber unser Grundsatz muss heissen: «Nur Ja heisst Ja». Nur eine ausdrückliche Zustimmung stellt sicher, dass es keine Opfer gibt. Darum ja, der Tatbestand der Vergewaltigung im Strafgesetz muss ausgeweitet werden, und er muss unabhängig vom Geschlecht gelten.

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Mitte: Nein heisst Nein – da gibt es nichts daran zu rütteln. Es ist höchste Zeit, dass dieser Grundsatz ins Gesetz einfliesst. Unser Strafgesetz ist im Sexualstrafrecht auch in anderer Hinsicht veraltet. So sind beispielsweise auch die Strafen für Vergewaltigungen viel zu tief angesetzt. Das soll gemäss der ständerätlichen Kommission nun angepasst werden. Gut so.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Jede fünfte Frau in der Schweiz ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Sexuelle Handlung ohne Zustimmung ist zwingend im Gesetz als Vergewaltigung anzuerkennen. Was schützt besser - das Veto «Nein heisst Nein» oder die Zustimmung «Ja heisst Ja»? Hier steckt der Teufel im Detail. Sexuelle Handlungen sind erst dann in Ordnung, wenn man kundtut, dass man in jedem Moment mit dem einverstanden ist, was man macht. Der bessere Schutz ist «Ja heisst Ja».

