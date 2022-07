Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn heute Mittwoch wichtig PD So starten Sie gut informiert in den Tag: Hier finden Sie alle News aus unserer Zeitung. Online-Redaktion 27.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 27. Juli. Heute wird es trotz Wolkenfeldern und Quellwolken recht sonnig. Die Temperaturen bewegen sich am morgen zwischen 14 bis 16 Grad, am Nachmittag gibt es angenehme sommerliche 26 bis 27 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Augenverletzungen: Bereits zehn Tage vor dem 1. August hat der Kanton Solothurn bekanntlich ein generelles Feuerwerksverbot erlassen. In den Augenkliniken dürfte deshalb dieses Jahr am und nach dem Bundesfeiertag weniger los sein. Denn eine Studie aus Olten zeigt: Unfälle mit Feuerwerk können schwere Augenschäden verursachen. Studienleiter Christoph Tappeiner von der Pallas-Augenklinik will deswegen die Bevölkerung über solche Risiken informieren. Er regt sogar ein nationales Melderegister für entsprechende Unfälle an.

Trendsport auf der Aare: Stand-up-Paddling liegt im Trend. So richtig angefangen damit hat es im Coronasommer 2020. Wer mit der richtigen Technik über das Wasser gleitet, tut auch etwas für seine Gesundheit. In Solothurn gibt es unterdessen professionelle Angebote für SUPs, wie die geneigten Freizeitsportler zu sagen pflegen.

Redaktor Felix Ott wollte bei einer Stand-up-Paddel-Tour von Solothurn ins Attisholz-Areal herausfinden, was die Faszination für den Trendsport ausmacht. Er stellte sogleich fest: «Es ist längst nicht so einfach, wie es aussieht.» Bei uns lesen Sie die wichtigsten Tipps für Anfänger – und welche Gefahren unterschätzt werden.

Traditionscafé: Die Erdbeertorte aus dem Café Knaus in Oensingen ist weit über die Region hinaus bekannt. Das Traditionshaus versprüht Tea-Room-Flair – man könnte auch von charmanter Biederkeit sprechen. Es verzeichnet täglich bis zu 1000 Gäste. Nun wurde das «Knaus» nicht nur umgebaut, neu hat es auch einen Pool mit Bar. Ein Café, das unter die Cocktail-Macher geht? Geschäftsführer Samuel Lanz gibt Auskunft.

