Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 21. Juli 2022. In der Region Solothurn bleibt es sommerlich heiss mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Im Gegensatz zum Vortag sind keine Gewitter angekündigt, die paar wenigen Wolken dürften sich als harmlos entpuppen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Hitzewelle: Wir Menschen schwitzen, aber für die Fische in unseren Bächen und Flüssen geht es bei den aktuell herrschenden Temperaturen ums Überleben. Lesen Sie, warum der solothurnische Fischereiverband dringlich dazu aufruft, das erfrischende Bad an gewissen Stellen sein zu lassen. Und warum auch die Chips zu Grilladen knapp werden könnten, wenn der Hitzesommer so weiter geht.

Polit-Dinos: Egerkingen ohne Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi oder Mümliswil ohne Gemeindepräsident Kurt Bloch? Kann man sich schon fast nicht mehr vorstellen, aber man wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen. Altgediente Lokalpolitikerinnen und -politiker verraten ihre Zukunftspläne.

Hoselupf: Um die 5000 Personen werden am Samstag den Solothurner Hausberg bevölkern. Erfahren Sie, was es alles braucht, damit der Weissenstein Schwinget reibungslos über die Bühne gehen kann. Und was sich für die diesjährige Auflage geändert hat, weil sich das OK einen neuen Partner für den Tribünenbau suchen musste.

