Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn heute Donnerstag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 14. Juli 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sehr sonnig und heiss, erwartet werden 35 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Coole Orte zum Abkühlen: In den nächsten Tagen wird es so richtig heiss. Temperaturen um die 35 Grad werden erwartet, zudem wird es schwüler. Da ist Abkühlung gefragt. Sie haben gerade keine Lust auf eine überfüllte Badi? Es gibt noch viele weitere kühle Orte im Kanton Solothurn: Die Redaktion hat die besten Geheimtipps zusammengetragen. Auf der Liste finden sich Schluchten, Grotten und Bunker. Aber auch ein Park und schöne Plätze im Wald. Oder wie wäre es mit einer Nachmittagsvorstellung in einem klimatisierten Kino?

Details zum Stadtpolizei-Aus: Ab dem kommenden Jahr übernimmt die Kantonspolizei Solothurn bekanntlich die klassischen polizeilichen Aufgaben in Grenchen. Was aber heisst das genau? Klar ist nun etwa: Von den Stadtpolizei-Mitarbeitenden werden nur zehn den Wechsel zum Kanton mitmachen. Die jetzt konkretisierten Pläne der Kantonspolizei kommen im Korps der (Noch-)Stadtpolizei nicht gerade gut an, weiss Grenchen-Redaktor Oliver Menge.

Pfadi-Bundeslager: Vom «Pfadi-Boom» schrieben jüngst die Kollegen des «Tages-Anzeigers». Tatsächlich wächst die Pfadibewegung in der Schweiz kräftig. Das Bundeslager im Goms, das am 23. Juli losgeht, wird der grösste Anlass der Pfadi-Geschichte werden. 30’000 Kinder und Jugendliche fahren ins Lager. Der Lagerplatz ist so gross wie 170 Fussballfelder. Mischa Kaspar von der Pfadi Olten war schon im letzten «Bula» vor 14 Jahren dabei, im Goms ist er nun für den Bereich Umwelt zuständig. Wir haben ihn getroffen.

