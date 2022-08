Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn heute Dienstag wichtig PD So starten Sie gut informiert in den Tag: Hier finden Sie alle News aus unserer Zeitung. Redaktion 02.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 2. August 2022. In der Region Solothurn gibt es heute wieder viel Sonnenschein mit wenigen Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 30 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

1. August: Es ist der Höhepunkt jedes Schweizer Politjahres, zumindest was die Symbolik betrifft. Am 1. August feiert sich die Schweiz selbst – und landauf, landab treten die Politiker vors Volk, um den Zustand des Landes zu diagnostizieren, an Schweizer Werte zu appellieren (auch wenn man diese Werte recht unterschiedlich interpretieren kann) und um die nationale Einheit zu beschwören. So geschah es gestern auch im Kanton Solothurn. Wir haben von Olten über das Thal bis zu Grenchen, wo Bundespräsident Ignazio Cassis eine Rede hielt, an unzähligen Veranstaltungen reingehört. Die Links dazu finden Sie weiter unten.

Etziken: Endlich wieder: Nach Covid blühte das Open Air Etziken so richtig auf. Bis zu 5500 Gäste kamen pro Tag ans Musikfestival im Wasseramt. Unsere Redaktion war dabei. Den Rückblick finden Sie hier.

Andreas Thiel: Der Satiriker mit engem Bezug zu Solothurn ist einer der wenigen seiner Branche, der eher gegen links schiesst. Während der Pandemie sorgte er für Aufmerksamkeit. Nun hält er in Grenchen Vorträge, die sich unter anderem mit Religion und Philosophie beschäftigen; aber weniger mit Satire. «Die Realsatire hat uns längst eingeholt», sagte er unserem Grenchen-Redaktor Andreas Toggweiler, der in den Vortrag reingehört hat - und mit Thiel gerne bei Rotwein weiterreden würde.

