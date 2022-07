News für die Region Solothurn heute Dienstag, 18. Juli 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn heute Dienstag wichtig PD Lesen Sie heute bei uns: So gehen Solothurner Seniorinnen und Senioren mit der Hitze um, so geht es der ins Wasseramt geflüchteten ukrainischen Familie, so kommt die City-Card für Sans-Papiers in Solothurn an. Redaktion 19.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 19. Juli 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sehr sonnig und vor allem sehr heiss: Bis zu 37 Grad werden erwartet. Am Montag wurde in Hubersdorf bereits die 34-Grad-Marke geknackt.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Gefährliche Hitze: Seit gestern gilt für weite Teile des Landes eine Hitzewarnung. Wenn es so richtig heiss wird, führt Hugo Dreier in seinem Rollator immer eine Flasche Wasser mit. Der 95-Jährige lebt im Altersheim Ischimatt in Langendorf. Für Seniorinnen und Senioren kann Hitze nicht nur lästig, sondern gefährlich werden. Sie haben weniger Wasser im Körper, schwitzen deshalb weniger und können sich dadurch schlechter abkühlen. Zudem haben sie ein vermindertes Durstgefühl. Wie schützen sie sich also? Unsere Mitarbeiterin Susanna Hofer hat die Ischimatt besucht und sich umgehört. In diesem Ticker lesen Sie alles über die aktuelle Hitzeperiode in der Region.

Ukrainische Flüchtlinge: Der Recherswiler Bauer Bruno Schwaller war nach Kriegsausbruch einer der ersten, der an die ukrainische Grenze fuhr, um Menschen zu retten. Familie Milevskyi flüchtete vor den russischen Panzern und den Bombeneinschlägen aus Kiew. Wie geht es ihr und Bauer Schwaller heute? Christof Ramser, Leiter des Kantonsressorts, hat sie im Wasseramt getroffen.

City-Card in Solothurn?: Sie ist eine Art ID, die das Leben erleichtern soll. Mit einer City-Card sollen Menschen, die illegal ohne Papiere hier leben und arbeiten, besseren Zugang zu öffentlichen Leistungen bekommen. Immer mehr Schweizer Städte haben entsprechende Projekte. Wie sieht es in der Stadt Solothurn aus? Selbst linke Politikerinnen brennen hier nicht gerade für die City-Card. Und Walter Lüdi, Kommandant der Stadtpolizei, sagt dazu: «Wir haben praktisch keinen Kontakt mit Sans-Papiers, und deswegen war es auch noch nie Thema bei uns.»

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!