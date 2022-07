Das ist in der Region Solothurn am Montag, 25. Juli wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Montag wichtig PD Lesen Sie heute bei uns: Das Feuerwerksverbot macht den Händlern im Kanton Solothurn einen Strich durch die Rechnung, das «Solheure» feierte am Samstag eine rauschende Jubiläumsparty und die Solothurner Schwinger gingen auf dem Weissenstein leer aus. Kommen Sie gut durch den Tag! Redaktion 25.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 25. Juli 2022. In der Region Solothurn ist das Wetter heute Vormittag noch sonnig, im Verlauf des Tages jedoch vermehrt bewölkt und am Abend ziehen Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 31 und 34 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Feuerwerksverbot: Man darf es dieses Jahr nicht krachen lassen. Die Waldbrandgefahr ist wegen der Trockenheit gross. Deshalb gilt im Kanton Solothurn seit einigen Tagen ein absolutes Feuerwerksverbot. Just im Solothurnischen findet jeweils auch der nach eigenen Angaben grösste Feuerwerksverkauf des Landes statt – bei der Fahnen Keller AG in Biberist. Das Verbot trifft die Firma hart. Dennoch zeigt Geschäftsführer Andrea Andreotti grosses Verständnis dafür. «Wenn es so trocken ist, macht es für niemanden Spass», sagt er. Andreotti erklärt auch, wie sich seine Firma dafür einsetzen will, dass Feuerwerke umweltfreundlicher werden.

Das Solheure feiert: Das Solheure hat die Gastroszene in Solothurn verändert. Bis zur Eröffnung des trendigen Lokals gab es an der Aare kaum Bars und Restaurants. Nun feierte das Solheure seinen 20. Geburtstag – mit einer rauschenden Party. Unser Redaktor Oliver Menge war schon bei der Eröffnung dabei. In seinem Bericht schildert er aus ganz persönlicher Sicht, was sich seit damals verändert hat und was gleich geblieben ist. Menge bilanziert: «Das Solheure groovt und ist immer noch ein Ort, der zum zweiten Wohnzimmer werden kann.»

Weissenstein-Schwinget: Die Berner Gäste dominierten am Samstag den 71. Weissenstein-Schwinget. Sie nahmen gleich elf Kränze mit nach Hause. Der Emmentaler Matthias Aeschbacher gewann mit sechs Siegen in sechs Gängen souverän. Im Schlussgang warf er den Thurgauer Domenic Schneider nach nur 40 Sekunden platt. Die Solothurner gingen derweil auf ihrem Hausberg leer aus. Warum lief es für sie diesmal nicht optimal? Unser Fotograf Colin Frei liefert zudem einen Bildessay vom Berg.

