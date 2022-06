Das ist in der Region Solothurn am 15. Juni wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Mittwoch wichtig Michel Lüthi Lesen Sie heute bei uns: Wie spannend und abwechslungsreich die Tour de Suisse-Etappe in Grenchen war, warum die Solothurner Wirtschaftsverbände das kantonale Schulsystem kritisieren und warum die Schuldirektorin Irène Schori einen Qualitätsabbau befürchtet. Kommen Sie gut durch den Tag! Redaktion 15.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Es ist Mittwoch, der 15. Juni 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sonnig und sehr warm – bis zu 30 Grad werden heute der Region erwartet. Am Abend könnte es eventuell zu einer kleinen Abkühlung kommen: Die Regenwahrscheinlichkeit steigt dann auf zehn Prozent.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Tour de Suisse in Grenchen: Sie ist noch immer eine grosse «Kiste», die Schweizer Landesrundfahrt. Das zeigte sich gestern in Grenchen: Erstmals seit 1974 war die Uhrenstadt – die sich seit einigen Jahren ja sinnigerweise auch Velostadt nennen darf – wieder Etappenort der über 1300 Kilometer langen Tour de Suisse. Das Rahmenprogramm erfreute sich grosser Beliebtheit in der Region, mancherorts war zwischenzeitlich ein Durchkommen kaum mehr möglich. Peter Sagan hat die dritte Etappe für sich entschieden. Mit nunmehr 18 Etappensiegen ist er Rekordhalter in der Geschichte der Tour de Suisse. Sie wollen nochmals hautnah dabei sein? Hier gibt’s unseren Liveticker in der Nachlese.

Fachkräftemangel befeuert: Die Sekundarschule P dauert im Kanton Solothurn nur zwei Jahre. Das ist ein Schweizer Sonderfall. Die Folge: Schülerinnen und Schüler müssen schon in der sechsten Klasse die Entscheidung in Richtung Kantonsschule fällen. Dies sei zu früh, kritisieren die Solothurner Wirtschaftsverbände. Sie sind gar überzeugt, dass so Fachkräfte verloren gehen; Fachkräfte, die besonders in technischen Berufen dringend gefragt wären. Die Hintergründe lesen Sie im Artikel von Kantonsredaktorin Daniela Deck.

Lehrermangel hautnah: Apropos Bildungswesen – überall im Land mangelt es an Lehrerinnen und Lehrern. Dieses Problem ist nicht neu, aber jüngst hat es sich noch verschärft. In der Ostschweiz zahlen Schulen nun mitunter sogar Geldprämien an jene, die erfolgreich eine Lehrperson vermitteln. Das machte «Schweiz aktuell» publik. So weit ist man in der Stadt Solothurn zwar noch nicht. Aber erstmals kann die Planung für das neue Schuljahr nicht vor den Sommerferien abgeschlossen werden, wie Schuldirektorin Irène Schori besorgt berichtet.

