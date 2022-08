Das ist in der Region Solothurn am Donnerstag, 4. August, wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 04.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 4. August 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sonnig und heiss; erwartet werden bis zu 35 Grad. Im Verlauf des Tages ziehen Quellwolken auf.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Personalprobleme: Nun wird ein Grund bekannt, warum sich bei der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn die Gesuche stapeln und Ergänzungsleistungsbezüger monatelang auf das ihnen zustehende Geld warten müssen. Die Ausgleichskasse kämpft mit einer hohen Fluktuation beim Personal, wie unsere Recherche zeigt. In weniger als fünf Jahren musste fast jede zweite Stelle neu besetzt werden. Das ist insofern problematisch, weil die zu bearbeitenden Dossiers sehr komplex sind. Bis sich neue Mitarbeitende eingearbeitet haben, dauert es mehrere Monate.

Mobbing: Was ist in der Gemeindeverwaltung von Hofstetten-Flüh passiert? Das wird nun ein Disziplinarverfahren klären. Der Vorwurf: Ein Mitarbeiter hat seine Kollegin schikaniert. Der Gemeindepräsident wusste seit vergangenem Herbst von den Vorwürfen. Auf Anraten einer Beratungsfirma informierte er aber den Gemeinderat entgegen der üblichen Richtlinien nicht. «Wir dachten, eine interne Lösung wäre besser als an den Gemeinderat zu gelangen. Jetzt fliegt es uns um die Ohren», sagt er unserem Schwarzbubenland-Redaktor Dimitri Hofer.

Treffer: Rita Ris ist eine der besten Minigiolf-Spielerinnen, die die Schweiz je hatte. Für unsere Sommerserie haben wir die Grenchnerin besucht, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich ist.

