Das wichtigste für den Tag in der Region Solothurn

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Dienstag wichtig PD Lesen Sie heute bei uns: Die Solothurner Gasversorger sorgen für eine drohende Mangellage vor, der Betonbelag am Roggen wird seit gestern entfernt und die Grenchner Boxszene ist nach wie vor quicklebendig. Kommen Sie gut durch den Tag! Redaktion 12.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 12. Juli 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sonnig mit wenigen Schleierwolken bei Temperaturen von bis zu 29 Grad Celsius.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Müssen wir im Winter frieren?: Russland droht Europa den Gashahn zuzudrehen. Das könnte auch die Schweiz hart treffen – und erst recht die Solothurner Städte. Denn hier, in Olten, Solothurn und Grenchen, heizen besonders viele Haushalte mit Gas. Müssen sie diesen Winter frieren, wenn Putin ernst macht? Dieser Frage ist Wirtschaftsredaktor Sébastian Lavoyer bei den regionalen Gasversorgern nachgegangen. Eine gute Nachricht vorab: Der Gasverbund Mittelland hat den Gasbedarf von rund sechs Terawattstunden für den kommenden Winter vertraglich gesichert. Eine Garantie, dass das Gas bei einem Mangel in Europa bis zu uns käme, gibt es trotzdem nicht.

Betonbelag wird entfernt: Es ist eine Lokalposse beachtlichen Ausmasses. Die Betonstrasse auf den Roggen oberhalb von Oensingen ist illegal und muss deshalb entfernt werden. Das hat das Bundesgericht im vergangenen Sommer als letzte Instanz entschieden, und daran gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Trotzdem passierte monatelang – nichts. Zuletzt stand deshalb sogar ein Zwangsrückbau im Raum. Seit gestern nun sind die Bauarbeiter am Werk. Sie entfernen die Betonplatten und sollen den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Wir waren vor Ort.

Grenchner Boxszene: Der Boxsport hat in Grenchen Tradition. Einst gab es in der alten Turnhalle Meetings, die weit über die Region hinaus auf Interesse stiessen. Und die Boxszene ist noch immer lebendig: Unser Mitarbeiter André Weyermann hat die Verantwortlichen der seit 2014 existierenden Vereinigung Box in G-Town besucht. Diese hat sich neben dem traditionsreichen, über hundert Jahre alten Sporting Boxclub etablieren können. Die Verantwortlichen wollen eine Alternative für Box- und Fitnessbegeisterte in der Uhrenstadt bieten. «Bei uns ist jeder willkommen, sich seiner eigenen Grenze zu stellen», lautet das durchaus selbstbewusste Credo von Box in G-Town.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!