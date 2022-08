News Für den Kanton Solothurn am Montag, 22. August 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Montag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 22.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 22. August 2022. Das heutige Wetter: Langsam aber sicher übernimmt die Sonne wieder in der Region, nach dem trüben und nassen Wochenende. Abgesehen von einzelnen Wolkenfeldern wird der Montag sonnig mit bis 26 Grad. Sonnig geht es übrigens die ganze Woche weiter mit bis zu 29 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Holz ist gefragt: Die Warnungen vor einem Strom- oder Gasmangel im Winter zeigen Wirkung: In der Region wird nicht nur Brennholz rege verkauft, wie Josef Rüetschli, einer der erfahrensten Brennstoffhändler der Region, unserem Mitarbeiter Hanspeter Schläfli erklärte. Auch der Einbau von Cheminées boomt, wie ein Gespräch mit dem Hägendörfer Betrieb Poggio zeigt.

Frühe Förderung: Wenn ausländische Kinder in die Schule starten, dann sollen sie Deutsch können. Das ist das Ziel des Kantons. Damit erhalten nicht nur alle Kinder die gleichen Chancen, auch Lehrerinnen und Lehrer soll dies entlasten. Der Kanton will deshalb die Frühförderung flächendeckend einführen. Nicht jede Gemeinde macht bisher aber mit.

Indiskretionen: Olten und Grenchen sind ganz unterschiedlich, jedenfalls was die Abschaffung der Stadtpolizei betrifft. In Olten ging der Prozess damals reibungslos über die Bühne. In Grenchen, wo auf 2023 die Stadtpolizei bekanntlich abgeschafft wird, sind seit Monaten Indiskretionen zu vernehmen, weil Mitarbeitende enttäuscht werden oder sich alleine gelassen fühlen. Wir haben beim Experten nachgefragt, für den klar ist: Die Kommunikation von oben stimmt nicht, sonst käme dies nicht vor.

