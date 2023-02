News für den Kanton Solothurn am Mittwoch, 22. Februar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 22.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 22. Februar 2023. Es erwartet uns freundliches Wetter, am Vormittag stellenweise noch etwas Nebel. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 12 bis 14 Grad.



Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Pflegenotstand

Der Berufsverband für das Pflegepersonal macht sich schwere Sorgen um die Arbeitsbedingungen in den Solothurner Spitälern. Man erhalte wöchentlich mehrere Meldungen von Mitgliedern über «unhaltbare» Zustände. Die Rede ist von «desolater Arbeitsplanung», «fehlender Erholungszeit» und einem «Klima des Misstrauens». Der Verband eröffnet CEO Martin Häusermann und Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri, dass man sogar eine Klage gegen die soH prüfe.

Garagen unter Druck

Vor kurzem informierte die Garage Martin in Rüttenen, dass sie die Anforderungen von Toyota für eine offizielle Markenvertretung nicht mehr erfüllen kann. Dazu gehören etwa grosse Ausstellungsräume oder teure Schulungen für die unzähligen Autotypen. Andere kleine Autogaragen in der Region machen ähnliche Erfahrungen.

Fasnachtsbilanz Noch einmal bäumt sich die Fasnacht auf, dann ist es im Solothurnischen vorbei mit dem närrischen Treiben. Patrick Zimmermann, Ober-Ober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft (UNO) Solothurn, spricht über den Erfolg der aktuellen Ausgabe. Und in Olten provozierten ein Fehlalarm und eine Nachtruhestörung für einmal auch unprogrammgemässen Betrieb.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!