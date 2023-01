News für den Kanton Solothurn am Mittwoch, 18. Januar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 18.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 18. Januar 2023. Es ist den ganzen Tag stark bewölkt, es schneit immer wieder. Die Temperaturen erreichen maximal 2 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Politik will Antworten: Die Direktorin aus unbekannten Gründen freigestellt. Ein Chefarzt kündigt, weil ihm seine «berufsethischen und moralischen Grundsätze» eine Weiterarbeit in Solothurn nicht erlauben, wie er sagt. Die Vorgänge am Bürgerspital Solothurn beunruhigen die Politik, aber die Regierung schweigt. Nun fordert die SP-Fraktion des Kantonsrats die eigene Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner heraus: Der Regierungsrat soll sich zur Personalsituation erklären. In einer dringlichen Interpellation verlangt die SP Auskunft.

Breitling und der Geldsegen: Seit die Uhrenfirma Breitling, die ihren Hauptsitz in Grenchen hat, die Aufmerksamkeit und auch viel Geld von Private-Equity-Firmen angezogen hat, wird in Finanzkreisen spekuliert, ob Breitling damit fit gemacht wird für einen Börsengang. Es wäre der erste einer Solothurner Firma seit Jahrzehnten. Die Voraussetzungen dafür scheinen intakt, denn Breitling wächst schneller als der Markt, seit Georges Kern das Ruder als CEO übernommen hat. Eine andere Frage ist, inwiefern der lokale Fiskus am Erfolg von Breitling teilhaben kann.

Kulturm in der Krise: Seit es keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr gibt, fanden viele Kulturbetriebe zum Normalbetrieb zurück. Nicht so der Kulturm in der Stadt Solothurn. Woran liegt das? Eine Spurensuche.

Start Filmtage: Heute Mittwoch werden die 58. Solothurner Filmtage eröffnet. Auf dem roten Teppich vor der Reithalle wird um 17 Uhr Bundespräsident Alain Berset erwartet. Am Abend lesen und sehen Sie bei uns, was passiert ist. Bis dahin bleiben Sie auf unserer Übersichtsseite zu den Solothurner Filmtage auf dem Laufenden.

