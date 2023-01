Das ist im Kanton Solothurn heute wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 03.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 4. Januar. Am Morgen gibt es im Flachland Nebel, tagsüber löst er sich auf. Es ist morgens vereinzelt sonnig, am Nachmittag dann stark bewölkt. Vereinzelt sind auch ein paar Tropfen möglich. Die Temperatur liegt morgens zwischen 2 und 4 Grad, nachmittags zwischen 9 und 11 Grad. Es weht ein leichter Wind.

Tiertragödie im Stall: Die Knallerei rund um Silvester hat in Lohn-Ammannsegg zu einer Tiertragödie geführt. Jugendliche haben in der Vornacht zu Silvester beim Rütifeldhof mehrere Böller abgefeuert. Die Explosionen haben im Stall der Familie Stucki Panik unter den Tieren ausgelöst. Ein Kalb wurde schwer verletzt und musste schliesslich eingeschläfert werden. «Sogar ich bin von den Schüssen aufgewacht, obwohl ich nicht schnell erwache», erzählt Landwirt Ueli Stucki.

Fachkräftemangel: Ohne Elektroplaner, Gebäudeinformatikerinnen und Elektroinstallateure steht der Kanton Solothurn still. Weder kann ohne diese Fachleute gebaut werden – noch gelingt die Energiewende. Dennoch suchen die Firmen dringend Elektrofachkräfte. Dieser Schluss drängt sich auf angesichts der Stelleninserate. Am besten, man bildet selbst aus, was man braucht – sagt sich die Aare Elektro in Solothurn und empfängt diese Zeitung in den Betriebsferien zum Gespräch.

Grosse Wetterbilanz: Das Wetterjahr 2022 zeichnete sich durch zu viel Wärme aus. In der Region Solothurn steht der grüne Jurarücken zum Neujahrsbeginn auch für harte Daten, wie unser Mitarbeiter Wolfgang Wagmann in seiner grossen Wetterbilanz feststellt. Für ihn ist klar: «Nach dem rekordverdächtig warmen und sonnigen Jahreswechsel mit 17 Grad am Neujahrstag in Solothurn stehen die Aktien für General Winter weiterhin ganz schlecht.»

