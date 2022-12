Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 28.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 28. Dezember. Heute Vormittag liegt in der Region gebietsweise etwas Nebel, ansonsten wird es trotz Wolken teilweise sonnig. Die Temperaturen in der Früh bei 2 bis 4 Grad, am Nachmittag gibts 7 bis 10 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Zweifel an Steuersenkung: 2022 war das erste volle Amtsjahr der Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Im grossen Interview zum Jahresende blickt sie zurück auf emotionale Diskussionen, eine Vision, die sich in Luft auflöste – und sie äussert sich zur schlechten finanziellen Lage der Stadt: «Vielleicht war die Senkung des Steuerfusses ein Fehler», sagt sie.

Hohe Sozialhilfequote: Trimbach steht kantonsweit an der unrühmlichen Spitze, wenn es um die Sozialhilfequote gibt. Auch in der neusten Statistik. Zwar ist diese leicht gesunken, doch sie liegt eben noch immer weit über dem Durchschnitt. Redaktor Noël Binetti hat mit dem Trimbacher Gemeindepräsidenten gesprochen und ihn nach den Massnahmen gefragt, die die Gemeinde nun trifft.

Kaffee: Vielleicht trinken Sie gerade ihren Morgenkaffee, wenn Sie diesen Artikel lesen. Doch wissen Sie, woher der Kaffee stammt? Für immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten wird die Frage nach der Herkunft und den Produktionsmethoden wichtiger. Wir haben ein Porträt über einen Kappeler, der in Sambia eine Kaffeefarm aufbaut. Das Motto: Klimapositiv und fair.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!