Das ist im Kanton Solothurn heute wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 21.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 21. Dezember. Am Morgen ist es bewölkt und zeitweise nass, am Nachmittag gibt es Sonnenstrahlen und höchstens noch einzelne Schauer. Die Temperatur liegt morgens zwischen 3 und 7 Grad, am Nachmittag steigt die auf zwischen 7 und 10 Grad. Im Flachland weht ein schwacher Südwestwind, auf den Bergen ein mässiger Westwind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Neuer Weihbischof: Als «unkompliziert und volksnah» (SRF) wird er bezeichnet. Und das Fachportal «kath.ch» sieht in ihm «einen Hirten, der bei den Menschen ist». Klar ist: Bischof Felix Gmür erhält mit Josef Stübi seinen Wunschkandidaten als Weihbischof des Bistums Basel zur Seite gestellt. Der Papst hat Stübi gestern bestätigt. Der bisherige Stadtpfarrer von Baden wird den Bischof insbesondere bei Weihehandlungen und beim Spenden der Firmung unterstützen. Im Februar wird Stübi in Solothurn zum Bischof geweiht.

Lange Haftstrafe: Es ist ein Fall, der aufwühlt. Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt hat gestern einen jungen Mann zu über zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Der «Loverboy» hatte eine junge Frau mit Lügen und Versprechen abhängig gemacht, sie dann skrupellos ausgenutzt und unter anderem zur Prostitution gezwungen. Nach Verbüssung der Gefängnisstrafe muss der Mann das Land verlassen.

Kommandant zum Abschied: Mit der feierlichen Auflösung des Stadtpolizeikorps ist in Grenchen eine Ära zu Ende gegangen. Im Interview mit Grenchen-Redaktor Oliver Menge blickt der letzte Kommandant Christian Ambühl zurück auf gut sechs bewegte Jahre an der Spitze der Truppe, die jetzt Geschichte ist. Ambühl äussert sich offen und gibt auch bekannt, dass er noch immer auf Jobsuche ist.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!