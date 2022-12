Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 14.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 14. Dezember. Es bleibt weiterhin bewölkt mit gelegentlichem Regen, am Morgen und Vormittag ist auch vereisender Regen möglich. Vorsicht auf den Strassen! Schnee gibts heute ab rund 1500 bis 1700 Metern. Die Temperaturen liegen in der Früh bei -1 bis 1 Grad, am Nachmittag steigen sie auf 3 bis 6 Grad.

Krankenkassenprämien: Der Entscheid ist überraschend: Der Kanton Solothurn stockt die Mittel für die Prämienverbilligungen um fünf Millionen auf – trotz grossem Defizit. Mitte-Links setzte sich im Parlament knapp durch. In den vergangenen Jahren hatte der Kantonsrat – bei deutlich freundlicheren Budgetaussichten – solche Erhöhungen immer abgelehnt. Den Ausschlag dürfte der Prämienschock in Kombination mit den steigenden Energiepreisen gegeben haben.

Tiefrotes Budget: Nachdem von der Nationalbank keine Gewinnausschüttung zu erwarten ist, rechnet der Kanton Solothurn für kommendes Jahr mit tiefroten Zahlen. Die SVP wollte den Voranschlag deshalb an die Regierung zurückweisen, fand dafür ausserhalb der eigenen Fraktion aber keine Stimmen – das sei Panikmache.

Winterfreuden: Schneesport ist nicht nur in den Alpen möglich, auch der Solothurner Jura bietet zahlreiche Skigebiete. Noch hat es erst wenig Schnee. Aber an manchen Orten kann schon geschlittelt werden. Hier finden Sie alle Infos zu den Ski- und Schlittelpisten im Kanton Solothurn.

