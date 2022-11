Auf einen Blick: Das ist heute im Kanton Solothurn wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 23.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 23. November. Am Morgen ist es recht sonnig, es gibt gebietsweise etwas Nebel. Die Temperatur liegt in der Früh zwischen 1 bis 4 Grad. Ab dem Nachmittag tauchen am Himmel vermehrt Wolken auf, die sich am Abend in Form von Regen entladen. Am Nachmittag können die Temperaturen bis zu 10 Grad ansteigen.

Sanfte Annäherung: Es ist ein sperriges Thema. Für Hausbesitzer jedoch sind die sogenannten Katasterwerte von grosser Bedeutung: Es geht darum, wie viel (Vermögens-)Steuern sie bezahlen müssen. Der Regierungsrat hat die Revision der Katasterschätzung vorerst zwar sistiert, er will sie aber wieder aus der Schublade nehmen, wenn nächstes Jahr die Volksinitiative abgelehnt werden sollte, die verlangt, dass die Katasterwerte bis 2032 nicht angetastet werden dürfen. Nun scheinen sich die Positionen von Regierung und Hausbesitzern etwas anzunähern.

Chessler-Glocke aus Solothurn: Es geht «nur» um eine Glocke. Aber um eine Glocke, die im fasnachtsverrückten Solothurn halt eben mehr ist als eine Glocke: Bei der nächsten Chesslete wird die Stadtbevölkerung erstmals mit einer Glocke aufgeweckt, die in Solothurn entstanden ist. Hergestellt wurde sie von der Glutz AG. Sie ist vom Entwurf bis zum Guss eine Solothurner Angelegenheit, wie Judith Frei in ihrer Reportage schreibt.

Ansiedlung in Selzach: Es ist kein alltäglicher Betrieb, der sich da in Selzach ansiedelt. Diese Woche eröffnet die Bardusch AG im Dorf die grösste Reinraumwäscherei des Landes. Was ist das, eine Reinraumwäscherei? Und warum ist eine solche gerade für Firmen aus der Uhrenindustrie oder der Elektronikbranche von grosser Bedeutung? Regionalredaktor Oliver Menge hat den Betrieb besucht.

