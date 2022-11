Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 09.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 9. November. Heute den Regenschirm nicht vergessen: Nach föhnigen Auflockerungen ist es in der Region bewölkt und häufig nass. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 7 und 10 Grad, am Nachmittag steigen sie auf 11 bis 16 Grad.

Kurzarbeit bei Stahl Gerlafingen: Zwischenzeitlich sah es etwas besser aus. Noch im Oktober konnte Stahl Gerlafingen auf Kurzarbeit verzichten. Doch unterdessen hat das Unternehmen eine Produktionsabteilung in Kurzarbeit geschickt. Denn die Nachfrage nach Stahl ist aufgrund der volatilen Märkte stark rückläufig. Bis Ende Jahr ist die Kurzarbeit grundsätzlich bewilligt. Danach dürfte es schwieriger werden: Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco hat unterdessen klar festgehalten, dass gestiegene Energiepreise allein nicht als Begründung für Kurzarbeit ausreichen.

Hitzige Debatte: Gibt es mehr Geld für Gemeindefusionen? Darüber werden die Solothurnerinnen und Solothurner abstimmen. Im Kantonsrat gab es gestern einen regelrechten Abstimmungskrimi dazu. Eine Vorlage, die weniger Hürden für kantonale Zuschüsse an fusionswillige Gemeinden vorsah, verfehlte das nötige Mehr um eine Stimme. Zuvor kam es im Rat unter anderem zu einer Debatte über das Geschäftsreglement. Wie es nun weitergeht.

Weihnachtsaktion der Bauern: 56 geschmückte und leuchtende Traktoren fuhren vergangenes Jahr durch die Stadt Solothurn. Mit dieser Weihnachtsaktion wollten Landwirte aus der Region «etwas auf die Beine stellen, das es in der Schweiz noch nie gegeben hat», wie es damals hiess. Die Aktion erfreute sich grosser Beliebtheit, sorgte aber auch für Kritik. Nun wird der Umzug am 17. Dezember nochmals stattfinden – vorerst zum letzten Mal.

