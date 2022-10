News für den Kanton Solothurn am 5. Oktober 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 05.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist Mittwoch, der 5. Oktober 2022. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, scheint heute überwiegend die Sonne. Es erwarten uns warme 23 Grad.

Sozialhilfe: Der Kanton Solothurn lanciert ein Testprogramm für Erwachsene, damit diese schneller aus der Sozialhilfe aussteigen können. Ob Schweizerin oder Asylbewerber: Ein Jobcoach soll unterstützungsbedürftigen Personen helfen, bei der Arbeit den Rank zu finden.

Lernende übernehmen: Die Migros Aare übergibt in ausgewählten Filialen die Verantwortung an Lernende. Wir haben die Filiale an der Wengistrasse in Solothurn besucht und das Projekt in Augenschein genommen. Eine Betroffene sagt dabei: «Am Anfang war ich schon sehr nervös.»

Igelrettung: Nach einer umstrittenen Schliessung der Igelstation im aargauischen Oberentfelden mussten die Tiere in Freiheit entlassen oder auf andere Stationen verteilt werden. Der neu gegründete Igel-Verein Mittelland will nun die Lücke in der Region Solothurn-Aargau schliessen.

