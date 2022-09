Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 21.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 21. September 2022. Heute ist es in der Region meist sonnig. Die Temperaturen liegen in der Früh 3 bis 7 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 16 bis 18 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Fachhochschule: Ein Vergleich dieser Zeitung zeigte: An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wird das Präsidium viel grosszügiger entschädigt als an anderen Fachhochschulen. Die Präsidentin des Fachhochschulrats erhält für das Nebenamt insgesamt 101 000 Franken pro Jahr. Nun nehmen Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Entschädigung ins Visier: Man sei «erstaunt über die hohe Vergütung der Präsidentin des Fachhochschulrates», heisst es etwas bei der Solothurner SP. Die Partei will diese deshalb nun in der Interparlamentarischen Kommission für die FHNW thematisieren.

Lehrermangel: Heute Mittwoch kommen in der Oltner Stadthalle 2000 Lehrpersonen aus dem ganzen Kanton Solothurn zusammen. Am Lehrerinnen- und Lehrertag wird der Fachkräftemangel in der Bildungsbranche ein heisses Eisen sein. Besonders davon betroffen ist die Heilpädagogik. Doch nun zeichnet die Co-Leiterin des Schulpsychologischen Dienstes ein differenziertes Bild: «Im Vergleich mit anderen Kantonen scheinen wir bisher relativ gut unterwegs zu sein», sagt Noémie Borel. Veränderungen in der Bildungslandschaft hält sie dennoch für unausweichlich.

Verkehr: Ab Anfang Oktober fliesst der Autoverkehr zwischen dem Bahnhof Olten in Richtung Aarburg wieder ungehindert. Dafür wird die Direttissima von Aarburg in Richtung Olten Bahnhof am Postplatz unterbrochen. Wir stellen die wichtigsten Änderungen in der aktuellen Bauphase an diesem neuralgischen Punkt vor.

