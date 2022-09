News Kanton Solothurn am Mittwoch 14. September 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 13. September 2022. Das Wetter wird heute wechselhaft, es sind den ganzen Tag Schauer und Gewitter möglichx, maximal 26 Grad.

Vorwärts: In der Vernehmlassung zur Totalrevision der Katasterschätzung erhielt die Solothurner Regierung mehrheitlich kritische Rückmeldungen. Sie will diese Feedbacks bei der Ausarbeitung des Entwurfs nun berücksichtigen.

Wachstumsmotor: Luterbachs Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner wächst, auch wenn dies bisher nicht wirklich forciert wurde. Mit der Ansiedlung diverser Unternehmen akzentuiert sich das Wachstum. Davon will die Gemeinde profitieren und hat darauf in der Ortsplanungsrevision Rücksicht genommen.

Startschuss: Am Freitag beginnt für den EHC Olten mit dem Auswärtsspiel in Biasca gegen die Ticino Rockets die neue Swiss-League-Saison. Sportchef Marc Grieder hat die Mannschaft, die im vergangenen Frühling den Final erreicht hat, auf vielen Positionen umgebaut. Was kann man also vom EHCO Ausgabe 22/23 erwarten? Grieder nimmt im Interview Stellung zu den brennendsten Fragen. Und erklärt, warum er sich von den «Hatern» nicht aus der Ruhe bringen lässt.

