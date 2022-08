News: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 17.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 17. August 2022. Heute verspricht das Wetter zunächst sonnig, später gewitterhafter zu werden, erwartet werden etwa 26 bis Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kantis im Wandel: Die beiden Kantonsschulen in Solothurn und Olten haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Für Aussenstehende ist dies teilweise nur schwer nachvollziehbar, deshalb liefert Redaktorin Denise Donatsch eine Bestandsaufnahme. Als Vorbereitung auf ein Studium an der Universität müssen die Schülerinnen und Schüler mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig fokussiert sich der Unterricht noch immer stark auf die klassischen Fächer. Die 16 fixen Unterrichtsfächer füllten den Stundenplan bereits stark aus, sagt auch Stefan Zumbrunn-Würsch, Rektor der Kanti Solothurn. Er regt an: «Eigentlich müsste man sich überlegen, was in Zukunft weggelassen werden soll.»

Weiher-Aufwertung: Der «Chrottenweiher» im Wengipark bei Solothurn wurde für viel Geld aufgewertet. Für den Denkmalschutz war das ein Prestigeprojekt – und auch für Besucherinnen und Besucher ist die erneuerte Anlage ein Gewinn. Das Gebiet sei «subtil inszeniert» und «im Sinne des englischen Landschaftsgartens» gestaltet, lobt eine Expertin. Doch die Aufwertung hat eine Kehrseite. Warum Tierschützer zuerst skeptisch waren, lesen Sie im Bericht von Stadtredaktorin Judith Frei.

Langjährige Klubwirte: Seit 35 Jahren führen Ruth und Hans Allemann das Klubhaus des FC Deitingen. Das allein wäre schon eine Meldung wert. Aber die Allemanns haben im Fussballverein eine herausragende Stellung. Oder wie FC-Präsident Elia Nesti sagt: «Ruth und Hausi kümmern sich um uns, als wären wir ihre eigene Familie.» Sie waschen die Dressen aller Teams, pflegen die Plätze – und sind Tag für Tag erreichbar. In Deitingen gefällt Ruth Allemann, dass – wie sie sagt – die meisten noch gut erzogen seien. «Und wenn sich einer nicht anständig aufführen kann, dann biege ich ihn zurecht.»

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!