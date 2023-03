News für den Kanton Solothurn am Freitag, 2. März 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 03.03.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 3. März 2023. Das Wetter: Nach dem bewölkten Donnerstag zeigt sich der Freitagmorgen von der sonnigen Seite, ehe am Nachmittag und am Abend die Wolken wieder dichter werden. Die Temperaturen erreichen am Freitag den Höchstwert von 8 Grad. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei einer Temperatur von 3 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 7 und 32 km/h erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Umstrittene Wahl: Jonathan Hadorn, einziger Kandidat für die Wahl des Amtsgerichtspräsidenten im Richteramt Bucheggberg-Wasseramt, wird in den sozialen Medien von Melania Lupi Thomann in Frage gestellt. Sie äussert Zweifel am 28-Jährigen in Bezug auf sein Alter und seinen fachlichen Rucksack, den er für dieses Amt mitbringt. Die Situation ist umso pikanter, als Lupi Thomann Präsidentin des Solothurnischen Juristenvereins ist, und sie mit ihrer Kritik auf ein Mitglied des Vereins schiesst. Was ist ihr Ziel?

Umweltrating: Ratings gibt es viele, nun kommt ein weiteres dazu. Die Umweltverbände WWF und VCS haben ein erstes Gemeinde-Umweltrating erstellt. Sämtlichen Solothurner Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben sie einen umfassenden Fragebogen zu den Themen Mobilität, Energie und Naturschutz geschickt. Basierend darauf wurde dann das Ranking erstellt. Auf dem ersten Platz findet sich Zuchwil, auf dem letzten Derendingen. Allerdings sei diese Rangliste nicht Selbstzweck, heisst es. Kantonsredaktor Raphael Karpf mit den Hintergründen.

Corona-Finanzspritze: Bei den Solothurner Spitälern rumort es dieser Tage. Und ausgerechnet jetzt müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden: Soll der Kanton den Spitälern erneut die pandemiebedingten Ertragsausfälle und Mehrkosten abgelten? Bei der Abstimmung vom 12. März geht es um weitere 8,2 Millionen Franken. Unser Fazit: Ein zähneknirschendes Ja ist angebracht. Der Leitartikel zur Abstimmung.

