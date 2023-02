News für den Kanton Solothurn am Freitag, 24. Februar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 24.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 24. Februar 2023. Das Wetter: Am Vormittag ist es noch bewölkt oder neblig, tagsüber folgen dann längere sonnige Phasen. Am Abend und in der Nacht auf Samstag kommt Regen auf, davor gibt es bereits vereinzelt einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 10 und 12 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Ambulanzen am Anschlag: Die Rettungsdienste im Kanton Solothurn sind stark gefordert. Das liegt zum einen am Personalmangel. Zum anderen aber auch an der schieren Arbeitslast, auch, weil zu viele Bagatellfälle die Rettungssanitäter beschäftigen. Nun sind neue Ideen gefragt. Eine davon: Eine gänzlich neue Berufsgruppe, sogenannte präklinische Fachspezialisten.

Magistrat im Wahlkampf: Erstmals seit sechzig Jahren kandidiert ein amtierender Solothurner Regierungsrat für den Ständerat: FDP-Mann Remo Ankli. Dass Magistraten ins Stöckli wechseln wollen, hat in vielen anderen Kantonen Tradition. Was heisst das für den Wahlkampf? Bei seinen Auftritten werde jeweils klar sein, ob er nun den Amtshut oder den Parteihut aufhabe, sagt Ankli.

Böögg-Debatte: Der Solothurner Böögg sorgt für heisse Diskussionen. Dessen Figuren seien rassistisch und die Narrenzunft Honolulu stehe auf der falschen Seite der Geschichte, finden Kritiker. Der Ober der Narrenzunft Honolulu nimmt Stellung. Die Macher fühlen sich missverstanden.

