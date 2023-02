News für den Kanton Solothurn am Freitag, 17. Februar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 17.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 17. Februar 2023. Die Wetterprognose: Der Freitag bleibt trocken und bewölkt. Die Sonne zeigt sich vormittags und nachmittags nicht. Die Temperaturen liegen dennoch zwischen 4 und warmen 12 Grad. Am Abend ist es weiterhin bedeckt bei 9 Grad. Es können Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 9 und 26 Stundenkilometern auftreten.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Chesslete: Mit der Chesslete begann in Solothurn am frühen Donnerstagmorgen die Fasnacht so richtig. An der Spitze lief ein Hüne: Schwingerkönig Christian Stucki. Er liess dank Smartphone und sozialen Medien gleich das halbe Land an der Chesslete teilhaben. Das Protokoll eines denkwürdigen Morgens. «Die Chesslete setzte ein eindrückliches Startzeichen in die Fasnacht 2023», bilanziert unser Mitarbeiter Pius Rüegger.

Fasnacht in voller Pracht: Wir berichten umfassend über den Beginn der ersten «richtigen» Fasnacht nach den vergangenen Pandemiejahren. Über die Kinderumzüge in Solothurn und Olten ebenso wie über die schönste Konfettischlacht Grenchens.

Kalte Progression: Man erhält eine Lohnerhöhung, aber die deckt die tatsächliche Teuerung nicht ab und die Kaufkraft sinkt sogar. Trotzdem muss man ein höheres Einkommen versteuern. Ein Schicksal, das dieses Jahr vielen blühen dürfte. Das System sieht zwar grundsätzlich einen Ausgleich dieser kalten Progression vor, in Solothurn dürften die Steuerpflichtigen aber mit der aktuell gültigen Gesetzgebung noch lange darauf warten müssen. Der Regierungsrat zeigt sich nun zumindest gesprächsbereit, die Spielregeln zu ändern.

