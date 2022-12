Auf einen Blick: Das ist heute im Kanton Solothurn wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 09.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 9. Dezember. Es ist bewölkt. Gelegentlich gibt es etwas Schnee – in den tiefsten Lagen Schneeregen. Die Temperaturen am Freitag steigen in der Früh auf maximal 0 Grad, am Nachmittag wird es höchstens 2 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Verdächtiger bekommt Fussfessel: Der mutmassliche Brandstifter aus dem Wasseramt ist aktuell auf freiem Fuss, wird aber mit einer elektronischen Fussfessel überwacht. Was bisher nicht bekannt war: Er selbst hat sich dafür ausgesprochen – um seine Unschuld zu belegen, sollte es erneut brennen. Ausserdem ist nun auch bekannt, wie der Mann überführt wurde.

Hohe Steuern: Bolken leidet 2023 besonders unter geringeren Steuereinnahmen durch die angenommene Steuervorlage des Gegenvorschlags zu «Jetz si mir draa». Um die Mindereinnahmen zu kompensieren, hat der Gemeinderat der Gemeindeversammlung eine Steuererhöhung um 10 Steuerpunkte vorgeschlagen. Letztlich sei es für die meisten Bolknerinnen und Bolkner ein Nullsummenspiel. Nur: Mit einem neuen Steuersatz von 145 Punkten übernimmt Bolken im Kanton den Schwarzen Peter. Nirgends ist der Steuersatz aktuell höher.

«Aaregondel» machbar: Eine Seilbahn vom Bahnhof Solothurn zum Sportzentrum Zuchwil und zum Entwicklungsgebiet Attisholz: Ist die im Mai 2021 lancierte Idee nicht mehr als das, eine verrückte Idee? Die Machbarkeitsstudie eines Ingenieur- und Planungsbüros kommt zu einem anderen Schluss: Die «Aaregondel» wäre machbar. Technisch sowieso, aber auch rechtlich, obwohl die Seilbahn durch ein Gebiet mit einer «fast unerreichten Dichte an Schutzzonen» führen würde, wie sich Studienleiter Johannes Sutter ausdrückt. Die Details gibt’s im Bericht von Kantonsredaktor Urs Moser.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!