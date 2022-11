Auf einen Blick: Das ist heute im Kanton Solothurn wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 25.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 25. November. Es ist wechselnd bis stark bewölkt. Von West nach Ost gibt es etwas Regen. Die Temperaturen liegen am Freitag in der Früh zwischen 1 bis 3 Grad, am Nachmittag wird 8 bis 10 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Cyber-Angriff: Nun ist es passiert: Eine Solothurner Gemeinde ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Es handelt sich um Messen im Bucheggberg. Die Gemeinde kann auf ihr System nicht mehr zugreifen und ist praktisch nur noch telefonisch erreichbar. Ob Daten, etwa zu den Steuern, weggekommen sind, ist bisher nicht bekannt.

Verdeckte Ermittler: Aussergewöhnliches trug sich vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen zu: Dort fand gestern eine Mordverhandlung statt. Das Spezielle daran: Von einem wichtigen Teil des Prozesses war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Verdeckte Ermittler befragte Richter Valentin Walter unter Ausschluss des Publikums. Dabei wäre das Interesse an der Justizkontrolle hier im Kanton besonders gross: Vor wenigen Jahren wurde der Einsatz verdeckter Ermittler zum Politikum im Kanton.

Französisch-Defizite: Die welsche Schweiz ist nur wenige Zugminuten entfernt. Dennoch sprechen Solothurner Schülerinnen und Schüler die zweitverbreitetste Landessprache nicht besonders gut - auch nicht nach Jahren des Unterrichts. Und auch Austausch gibt es kaum. Nun will man im Bildungsdepartement handeln: Man hat mit Neuenburg einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen. Der Schüleraustausch soll zur Regel werden.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!