Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 11.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 11. November. Am Morgen liegt wiederum Hochnebel, dieser löst sich tagsüber auf. Darüber, und nach der Auflösung, gibts erneut viel Sonne. Und es wird wieder mild: Die Temperaturen in der Früh bei 4 bis 6 Grad, am Nachmittag gibts 8 bis 14 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Sek P in der Kritik: Ein überparteilicher Vorstoss mit 72 (!) Unterschriften verlangt im Kantonsrat die Verlängerung der Sek P. Die Regierung soll prüfen, was das nach sich zieht und vor allem: wie viel das kostet. Hauptsächlich der mangelhafte Berufswahlunterricht stösst Politikern und Wirtschaftsvertretern sauer auf. Sie kritisieren, dass heute viele schulisch starke Jugendliche den Weg in Berufslehren nicht finden.

Zoff um Ortsbus: Seit bald zehn Jahren gibt es in Oensingen, der Gäuer Boom-Gemeinde, einen Ortsbus. Doch mit dem Fahrplanwechsel im Dezember fallen gleich sechs Haltestellen weg. Der Grund dafür: Der Bus deckt die Kosten nur ungenügend und erreicht die erforderlichen Frequenzen nicht. Nun aber regt sich Widerstand gegen die Streichung der Haltestellen. «Wo bleibt da die Solidarität?», fragt eine 84-jährige Oensingerin.

Tennis-Coup: Für eine faustdicke Überraschung sorgt der 18-jährige Nicolas Kobelt aus Olten. Der Tennisspieler gewann in Estland als Qualifikant sein erstes Profiturnier. «Das Turnier zu gewinnen, war das beste Gefühl, das ich je gehabt habe», sagt Kobelt. Er konnte sich deswegen um 700 Positionen auf der Weltrangliste verbessern. Nun will der Spieler sich auf der ATP-Profitour etablieren.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!