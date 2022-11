Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 04.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 4. November. Im Verlauf des Morgens gibt es Auflockerungen mit etwas Sonne. Am Nachmittag ziehen dann in der Region wieder Wolken auf und es sind Schauer möglich. Ab rund 1300 Metern gibts Flocken. Die Temperaturen in der Früh bei 7 bis 9 Grad, am Nachmittag bei 10 bis 12 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Hobby-Produzenten: Manche verdienen sich mit selbstgemachten Lebensmitteln etwas dazu – das interessiert auch die Solothurner Lebensmittelkontrolle: Denn wer ein solches Business startet, muss sich an einige Regeln halten.

Wisent-Projekt: Die fünfköpfige Wisentherde in Welschenrohr ist von ihrem 3 Hektaren grossen Eingewöhnungsgehege in ein Gehege gezogen, das 50 Hektaren gross ist. Der Ranger hofft nun auf mehr Respekt.

Gerichtsurteil: Mord und mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung. So urteilt das Solothurner Obergericht im Fall eines Tötungsdelikts in Winznau im Jahr 2016. Es spricht eine mildere Strafe aus für den Täter als die Vorinstanz.

