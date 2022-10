Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 28.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 28. Oktober. Am Morgen liegt in der Region wieder Nebel, anschliessend sollte es – trotz teils dichteren vorüberziehenden Wolken – recht sonnig werden. Die Temperaturen in der Früh bei 9 bis 14 Grad, am Nachmittag gibts äusserst milde 17 bis 24 Grad.

Happige Kritik: Wie gut kümmert sich der Kanton um junge Flüchtlinge? SP-Nationalrätin Franziska Roth äussert deutliche Kritik. Auslöser ist die Geschichte eines 15-jährigen iranisch-kurdischen Mannes. Er war in den grossen Zentren in Deitingen und auf dem Balmberg, es kam zum Selbstmordversuch. Den Fall schildert unsere Kantonsredaktorin Daniela Deck.

Windkraft, wie weiter? Die Windkraft soll ein Pfeiler der künftigen Schweizer Energieversorgung sein. Doch fast alle Projekte stossen auf Widerstand, auch dasjenige auf dem Grenchenberg. Obwohl noch lange nichts gebaut ist, ist es das am weitesten fortgeschrittene im Kanton. Im Gespräch mit dieser Zeitung hofft SWG-Verwaltungspräsident Philipp Schnidrig nun, dass das Bundesparlament Widerstandsmöglichkeiten aus dem Weg räumt. Dann könnte es 2023 am Grenchenberg losgehen. Sonst prophezeiht Schnidrig weitere Jahre des Wartens.

Stromkrise: Die hohen Stromkosten beschäftigen die Leute, insbesondere in Gemeinden, in denen die Strompreise 2023 massiv in die Höhe schnellen. Dazu gehört Derendingen. Wir waren an der Gemeindeversammlung, wo hart diskutiert wurde – und die Gemeinde offenbar nun nochmals über die Bücher will.

Und apropos Strom: Wie sind die Solothurner Spitäler aufgestellt, wenn der Strom ausgeht? Auch dieser Frage sind wir nachgegangen.

