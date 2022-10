Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 21.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 21. Oktober. Heute ist es in der Region meist bewölkt und zeitweise nass, vor allem am Vormittag. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 11 bis 13 Grad, am Nachmittag steigen sie auf 16 bis 20 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Zanetti hört auf: Seit Monaten haben Politinteressierte aus dem Kanton auf diesen Entscheid gewartet: Wird SP-Ständerat Roberto Zanetti nächstes Jahr nochmals antreten oder nicht? Gestern Abend hat er in Gerlafingen den Schleier gelüftet. Zanetti wird Ende 2023 aufhören. Es war ein grosses Fest: Mit dabei waren etwa Bundesrat Alain Berset, SP-Co-Präsident Cédric Wermuth und Ständerat Paul Rechsteiner. Im Interview mit dieser Zeitung erzählt Zanetti, wie schwer ihm das Loslassen fällt, von Leuten, die ihn nicht mehr grüssen und von seinen Erfolgen in Bern.

Impfen: Seit zehn Tagen wird im Kanton der neue bivalente Covid-Impfstoff angeboten. Wie ist die Nachfrage? Und wer lässt sich impfen? Wir haben im Oltner Impfzentrum vorbeigeschaut.

Katar: Noch immer ist es gewöhnungsbedürftig: Im November und Dezember findet die Fussball-WM in Katar statt. Wie sieht nun das Public Viewing in der Region aus? Fondue statt Bratwurst? Wir haben uns umgehört.

Brandstifter (vorübergehend) frei: Der Mann, der für die Wasserämter Brandserie verantwortlich sein soll, ist derzeit wieder auf freiem Fuss. Das Obergericht sieht keine Wiederholungsgefahr, weshalb der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Dies teilte gestern die Staatsanwaltschaft mit. Sie hatte es anders gesehen und eine Verlängerung der Untersuchungshaft beantragt.

